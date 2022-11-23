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【萬千星輝頒獎典禮2022】新一代小花上位爭女飛躍　郭柏妍+劉穎鏇+何沛珈+炎明熹成大熱

娛樂 12:27 2022/11/23

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飛躍進步女藝員今年競爭激烈！

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日（星期日）舉行，並於日前公佈了各個獎項的提名名單。

今年的飛躍進步女藝員競爭激烈，郭柏妍、劉穎鏇、何沛珈、炎明熹等都有望於台慶頒獎禮上分一杯羹。

【萬千星輝頒獎典禮2022】提名名單出爐　觀眾投票選視帝視各【內附名單】

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郭柏妍

2020年港姐季軍郭柏妍畢業於香港大學食物安全管理碩士課程，是美貌與智慧並重的代表，甫一入行便獲TVB力捧，於《白色強人II》和《下流上車族》均有亮眼表現，深受觀眾喜愛。

25歲的郭柏妍未有戀愛經驗，因而獲封為A0女神。

【萬千星輝頒獎典禮2022】聲夢歌手成台慶大熱　Bosco再出新歌周嘉洛首唱主題曲

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劉穎鏇

25歲的劉穎鏇擁有高䠷身型，自小在美國洛杉磯生活的她擁有鬼妹仔性格，人緣不錯。

劉穎鏇於2016年參加港姐奪得亞軍暨最上鏡小姐後便加入TVB發展，她為了完成學業不惜要半工讀，以遙距方式繼續上課，終取得工商管理學士學位。

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何沛珈

2020年，何沛珈於港姐五強止步，26歲的她今年參加《香港小姐再競選》 奪得冠軍及更上鏡小姐，令人留下深刻印象。

曾為護士的她當時為了參選港姐而辭任工作，全心全意為選美作準備，其後加入TVB發展演藝事業。

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炎明熹

炎明熹於2021年參加《聲夢傳奇》，她自參賽以來便成為大熱人馬，且成功奪得比賽冠軍，其後便獲TVB力捧。

年僅17歲的她先後推出數首歌曲，於樂壇成績不俗，同時又為TVB拍劇，雙線發展演藝事業。

最新影片：郭柏妍專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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