【MIRROR成員】姜濤受傷接受物理治療　心急忟憎：沒有人比我還要着急焦慮

MIRROR成員姜濤於本月11日 《903 AllStar 籃球賽》中，不少心令右腳受傷，並赴醫院做手術。姜濤暫時需以拐杖相伴，且不適合下床走動。

這兩個月姜濤都要撐着拐杖，工作難免受影響。他早前就以視像跟「#樂在維港」開幕音樂會的觀眾見面，又因傷未能出席《第四屆KKBOX香港風雲榜》演出。

姜濤在月中起不時在社交平台交代手術後的情況，他今早（11月23日）交代自己於大清早便出門前往接受物理治療，並指：「為了復健 多早起來也可以」。而且除右腳外，原來左腳也受傷。

姜濤：能出門的感覺真的很好

在休息階段的姜濤，今天早上7時35分就已乘車出發，連環在IG限時動態分享感受：「為了復健 多早起來也可以」、「能出門的感覺真的很好 真的很難熬 這一段日子仿彿與世界斷絕了聯繫 但我知道我這點傷 對比很多人真的不足掛齒 對此的很敬佩所有在努力康復中的人們」。

【KKBOX香港風雲榜】受MIRROR演唱會事故致延期 姜濤精神上參與承諾同看直播

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

感着急焦慮

身穿全黑運動裝的姜濤躺在治療床上接受物理治療，他在過程中合起雙眼、以衣服的帽遮著大半部份的臉，似乎也在默默承受痛楚。

面對工作因傷被打亂，姜濤也坦言「沒有人比我還要着急焦慮」：

9:30AM



漫長的旅程

該死的左腳阿基里斯跟腱也有問題

說要幾個月可我真等不了那麼久

明年的唱跳一定要完成



發自內心的對大家感到抱歉

我一定盡快恢復



#衝擊波要命的痛

#沒有人比我還要着急焦慮

【MIRROR成員】姜濤完成腳傷手術 騷病床照報平安：希望早點好起來見大家

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

姜糖打氣

一眾姜糖當然心痛姜濤受傷，也擔心偶像為自己的傷而內疚，並於帖文下留言送上鼓勵，「欲速則不達，要一步一步來，這段時間要俾自己好好休息，糖們一定等你」、「不需內疚，不用抱歉」、「乖乖做多啲治療～做完會舒服啲 幾耐都等」、「請不要自責，復健不可以急的」。

最新影片推介：郭柏妍專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R