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【MIRROR成員】姜濤受傷接受物理治療　心急忟憎：沒有人比我還要着急焦慮

娛樂 11:52 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

MIRROR成員姜濤於本月11日 《903 AllStar 籃球賽》中，不少心令右腳受傷，並赴醫院做手術。姜濤暫時需以拐杖相伴，且不適合下床走動。

這兩個月姜濤都要撐着拐杖，工作難免受影響。他早前就以視像跟「#樂在維港」開幕音樂會的觀眾見面，又因傷未能出席《第四屆KKBOX香港風雲榜》演出。

姜濤在月中起不時在社交平台交代手術後的情況，他今早（11月23日）交代自己於大清早便出門前往接受物理治療，並指：「為了復健 多早起來也可以」。而且除右腳外，原來左腳也受傷。

姜濤：能出門的感覺真的很好

在休息階段的姜濤，今天早上7時35分就已乘車出發，連環在IG限時動態分享感受：「為了復健 多早起來也可以」、「能出門的感覺真的很好 真的很難熬 這一段日子仿彿與世界斷絕了聯繫 但我知道我這點傷 對比很多人真的不足掛齒 對此的很敬佩所有在努力康復中的人們」。

【KKBOX香港風雲榜】受MIRROR演唱會事故致延期　姜濤精神上參與承諾同看直播

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感着急焦慮

身穿全黑運動裝的姜濤躺在治療床上接受物理治療，他在過程中合起雙眼、以衣服的帽遮著大半部份的臉，似乎也在默默承受痛楚。

面對工作因傷被打亂，姜濤也坦言「沒有人比我還要着急焦慮」：

9:30AM

漫長的旅程
該死的左腳阿基里斯跟腱也有問題
說要幾個月可我真等不了那麼久
明年的唱跳一定要完成

發自內心的對大家感到抱歉
我一定盡快恢復

#衝擊波要命的痛
#沒有人比我還要着急焦慮

【MIRROR成員】姜濤完成腳傷手術　騷病床照報平安：希望早點好起來見大家

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姜糖打氣

一眾姜糖當然心痛姜濤受傷，也擔心偶像為自己的傷而內疚，並於帖文下留言送上鼓勵，「欲速則不達，要一步一步來，這段時間要俾自己好好休息，糖們一定等你」、「不需內疚，不用抱歉」、「乖乖做多啲治療～做完會舒服啲 幾耐都等」、「請不要自責，復健不可以急的」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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