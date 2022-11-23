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【網購騙案】BLACKPINK香港站門票全港瘋搶　警一周接25宗演唱會門票騙案

社會 11:24 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（警方提供）

韓國女團BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館舉行一連三場《BORN PINK》世界巡迴演唱會，門票於11月21日優先發售，旋即掀起炒賣熱潮。警方今日（23日）表示，日前已有兩名女子購買在社交平台放售的優先預訂門票，總共轉賬約$1萬7千元至對方轉數快戶口，最後賣家失聯導致損失金錢。

警方指，短短一周內已接報25宗關於演唱會門票的網購騙案，呼籲應直接從官方渠道購買門票，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。

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責任編輯：余思嵐

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