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【家庭悲劇】單親爸心臟病發猝死家中　相依為命2歲兒伴屍活活餓死

育兒經 12:41 2022/11/23

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一名單親爸爸心臟病發猝死家中，2歲兒子伴屍活活餓死。

單親父母身兼雙親的職責，盡力給孩子一個充滿愛的家庭，孩子就是他們最大的動力。美國一名單親爸爸與2歲的兒子相依為命，他不幸心臟病發在家中猝死，獨留無法自理的兒子伴屍多日，最終活活餓死，父子同告喪命。

最新影片︰

父子結局悲慘

據美國《紐約郵報》報道， 59歲的單親爸爸David Conde Sr.和2歲的兒子David Conde Jr.於9個月前，被發現雙雙倒斃在紐約傑尼瓦市（Geneva）的家中。事件引起當地社會關注，警方經過調查後，日前公布這對父子的死因。

安大略省警長辦公室發表調查結果，警長Dave Cirencione指出，事件中的父親首先死於心臟病發，後來2歲的兒子在父親死後難以自理，沒有食物下營養不良致死。他表示，當警方排除父子吸入一氧化碳的死因後，便知道實際是一個悲慘的結局，形容「這是一個非常、非常可悲的案例」。

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雙雙陳屍睡房

今年2月15日，警方接到David Conde家人報案稱，這對父子已一個星期沒有音訊，因而到訪他們的住所，應家人的要求進行調查。當局人員表示，男童和父親一起被發現陳屍在睡房裡，屍體上沒有外來傷痕。

據報，David Conde Sr.在兒子出生後不久已取得其監護權，至於男童的生母Michelle Travers並沒有與他們一起生活，而且她還育有7名子女。David Conde Jr.的訃告顯示，他經過幾次手術和數月的復康治療後，才剛剛學會走路。可惜父子二人遭遇不測，令人悲嘆命運弄人。

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責任編輯︰王明芳

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