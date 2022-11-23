【著數優惠】限定7折訂榴槤主題自助餐　90分鐘榴槤放題第4位半價

▲ 海景嘉福洲際酒店 Cafe On M 推出榴槤主題自助餐。（圖片由品牌提供）

海景嘉福洲際酒店Cafe On M推出「馬來西亞榴槤飄香」自助餐，當中有逾10款以榴槤入饌的美食供大家享用，大家可以7折預訂「馬來西亞榴槤飄香」自助晚餐之餘，還可以選擇90分鐘榴槤放題「Duri-cation」，還有第4位半價優惠，可以任食五款時令榴槤，榴槤控不可錯過！

「馬來西亞榴槤飄香」自助晚餐7折

▲ 酒店推出「馬來西亞榴槤飄香」自助晚餐及90分鐘榴槤放題「Duri-cation」。

即日起12時開始，經KKday訂購，可於11月28-30日享用7折優惠，折後每位成人HK$583（原價：HK$801），每位小童HK$351（原價：HK$482）。如果在12月1-9日享用「馬來西亞榴槤飄香」自助餐，折後每位成人HK$670（原價：HK$867），每位小童HK$424（原價：HK$548），折後價錢已包括加一服務費。

如果大家搶不到7折優惠，亦可以低至82折優惠訂購「馬來西亞榴槤飄香」自助晚餐，折後價錢如下：

11月28-30日：

成人 HK$656/位（原價: HK$801/位）

小童 HK$395/位（原價: HK$482/位）

12月1-9日：

成人 HK$749/位（原價: HK$867/位）

小童 HK$474/位（原價: HK$548/位）

價錢已包括加一服務費。

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自助餐推介：加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、榴槤壽司、中式榴槤燉雞湯、香脆炸榴槤、榴槤四重芝士薄餅、泰式榴槤雞肉咖喱、泰式香葉肉碎榴槤薯蓉批、榴槤泡芙、 榴槤朱古力撻、榴槤莎翁、榴槤班戟及新鮮即開的貓山王、XO、及2款時令榴槤各一件，免費無限暢飲汽水及啤酒（款式視乎供應情況）

經KKday訂購：每四位成人一同光顧，即送美酒一支。

用餐時間：下午6時30分至下午10時

用餐日期：2022年11月28日–12月 9日

90分鐘榴槤放題 Duri-cation

酒店亦有提供90分鐘榴槤放題，一次過品嚐五款馬來西亞時令榴槤，包括 D197 彭亨洲貓山皇、XO 及 3 款時令榴槤（款式視乎供應情況）。星期一至五，價錢為每位HK$690，第四位可獲半價，折後每位平均HK$611，折後價錢已包括加一服務費。

用餐時間：中午12時30分至2時或下午2時45分至4時15分

用餐日期：2022年11月30日–12月2日，12月5-9 日，11月30日只開放下午2時45分至4時15分。

優惠日期（預訂期）：2022年11月23日12:00至11月27日23:59

訂購請按此。

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責任編緝：蕭雅文