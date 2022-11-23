如何選擇優質成人紙尿片？一文看清紅屁股預防及護理要點

小便失禁是常見的長者健康問題，一旦處理不當，沒有使用適當的清潔及護理產品，有機會引發「失禁性皮膚炎」，俗稱紅屁股或尿布疹，皮膚會出現小紅疹，甚至紅腫、破損及潰爛，嚴重影響日常生活質素。其實只要懂得適當的預防及護理方法，同時選用合適的護理產品，就可以避免出現失禁性皮膚炎。以下為大家講解失禁性皮膚炎的成因，正確的預防及護理方法，同時教你挑選優質的成人尿片，改善長者的生活質素。

調查顯示逾5成院舍長者患小便失禁

據美國一項調查顯示，40%以上的人口有小便失禁的問題，而香港政府統計處亦曾於2013年對香港院舍長者進行統計及分析，結果顯示超過5成居於院舍長者都有小便失禁情況，可見小便失禁比大家想像中普遍。長者很多時因中風後併發症，或前列腺癌手術後，而有機會出現小便失禁問題。

長者如沒有經常更換尿片或使用合適的清潔護理產品，很容易會引發「失禁性皮膚炎」（Incontinence-associated dermatitis, IAD），俗稱紅屁股或尿布疹，常發生於大腿內側、會陰、臀部及肛門口附近的皮膚，初時皮膚會出現不規則的小紅疹及點狀，繼而紅腫、痕癢、燒灼感、疼痛，嚴重者會造成皮膚破損及潰爛，影響長者的日常生活質素，不容忽視。

引發失禁性皮膚炎三大成因

失禁性皮膚炎的成因大致可分為3類︰

排泄物刺激及浸潤︰如皮膚長期浸潤在排泄物的環境中，由於排泄物的酸鹼值為鹼性，可能破壞皮膚弱酸性保護層（pH 4.5-5.5），故選擇維持皮膚表面pH 4.5-5.5的紙尿片，能維持皮膚天然的弱酸性（pH 4.5-5.5）保護層。

紙尿片不佳︰若紙尿片透氣度與吸水性欠佳，皮膚經常處於潮濕、悶熱環境中，造成細菌、髒污入侵，使局部皮膚發紅、癢及發炎反應，嚴重可引致傷口潰爛、褥瘡等問題，故建議選擇吸水與透氣度佳的紙尿片。

清潔及護理不當︰如未完全清理被浸潤處，或使用一般鹼性的清潔用品與過度搓揉磨擦皮膚，可能會造成皮膚破損，引發失禁性皮膚炎。因此建議使用專為清潔失禁部位皮膚而設、性質溫和及弱酸性(pH 4.5-5.5)清潔產品，並且在清潔後塗抹弱酸性的保護乳霜。

一圖看清成人紙尿片比較

市面上有不同尿片，究竟應如何選擇優質的產品？這次我們找來德國MoliCare®安加適®與兩個品牌作比較，從產地、透氣舒適度、乾爽度、吸量、醫學低敏、抑菌防臭、預防及減少失禁性皮膚炎及pH5.5弱酸性八方面測試，看看哪一款產品得分最高。

MoliCare®安加適®多方面取勝

使用質素參差的成人紙尿片會引致不同皮膚的問題，因此在選購時應多加留意，尤其產地及質量，貨比三家才是精明消費者。上圖可見，MoliCare®安加適®的表現最出色，透氣及吸濕度理想，低敏、抗菌、防臭，而且屬pH5.5弱酸性，呵護肌膚，同時可預防及減少失禁性皮膚炎。

▲ 從圖中所見，安加適®成人紙尿片的pH值為pH 4.5-5.5弱酸性，能中和鹼性尿液，低敏親膚。

透過酸鹼指示劑（pH indicator）實測，結果顯示MoliCare®安加適®的pH值為紅色，即pH 4.5-5.5弱酸性功能，能中和鹼性尿液，維持天然皮膚酸鹼值。但另外兩個品牌的實驗結果顯示為綠色，不能中和鹼性尿液，試問如何放心家人使用？

▲ 安加適®彈性金裝成人紙尿片彈力側腰帶設計貼合不同體型，而且高透氣不悶熱，乾爽舒適。

低敏親膚 有助預防失禁性皮膚炎

MoliCare®安加適®是來自德國醫院失禁護理No.1品牌¹，50多年致力為院舍、醫院及家庭提供高品質的健康護理產品。安加適®彈性金裝成人紙尿片全線由德國或法國製造。pH5.5親膚弱酸性科技，中和鹼性尿液及有助抑菌防臭。親膚彈力側腰帶貼合不同體型，高透氣不悶熱，乾爽舒適。更通過皮膚科醫學測試，低敏親膚，有助預防失禁性皮膚炎。安加適®為長者帶來貼心的體驗，重拾健康優質生活。

現在只需透過以下連結，即可免費索取安加適®失禁產品和護膚產品試用裝，而且直送到家中，數量有限，送完即止。

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¹ 根據2020年IQVIA調查，MoliCare® 安加適®為2020年德國醫院銷量第一的失禁護理品牌

（特約）