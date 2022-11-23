【癌症殺手】罹末期胃癌恐餘半年命　台女星「右腹黑痣變腫大」憂患色素瘤

▲ 唐玲患末期胃癌恐餘半年命，突現腫脹黑痣再動刀。

身上突然出現黑痣必須好好正視。台灣女星唐玲於3年前確診胃癌，而最近癌細胞開始有轉移跡象，已進展至胃癌末期。近日唐玲又透露，自己身上莫名出現腫脹黑痣，令她更擔心健康狀況。

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綜合台媒報道，47歲的台灣女星唐玲2019年確診胃癌，當時她歷經了8次化療後宣佈抗癌成功。後來又於本年5月傳出癌症復發，並已出現轉移，需切除子宮及卵巢保命，她擔心只餘下半年命，現在亦需一直進行醫學監察。

惟禍不單行，唐玲近日又於其個人facebook上，透露她的身上突然長出了一顆黑痣，而且有愈來愈大的跡象，擔心是黑色素瘤的徵兆，故她馬上求醫，進行切除手術。

萬幸的是經化驗後，唐玲的黑痣為「脂漏性角化症」，而不是黑色素瘤，使她鬆了一口氣。唐玲並續分享了她的手術經歷，指當天她「清醒著躺在手術台，護士在我身上蓋綠色的布」。緊張非常的她由於是半身麻醉，手術過程她只好不停告訴自己要放鬆。不久便有一鼓「燒焦味」，然後20分鐘後手術便完成了。

她明言感恩上天讓她「又過一關」，手術後在街上閒逛，如釋重負。而治療癌症期間，她亦有不時在網上分享她的治療點滴：

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根據「香港癌症基金會」資料顯示，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，皮膚出現墨痣是早期徵狀之一，大部分墨痣對身體無害。當癦、痣或斑點開始出現形狀、大小或顏色等不尋常的變化，而且持續數周仍未恢復，市民便要提高警覺，有可能是皮膚癌。



皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌可分為3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中以基底細胞癌最為常見。患者以皮膚白晢的人士居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，較易受紫外光破壞。礙於紫外線的破壞性會持續積聚，因此超過30歲的人士、需長時間在烈日下工作的人士屬於高危一族。

基底細胞癌發病初期，可能以一粒痣嘅形式出現，通常喺臉、心口﹑背脊或頸等外露皮膚出現。一般深色點﹑有少許潰爛﹑唔會「埋口」，也有可能會泛紅，表面凹凸不平，甚至有微絲血管出現。

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責任編輯：羅嘉欣