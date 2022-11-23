【滴滴金】陳宗澤邀COLLAR成員拍MV　Winka扮樹熊攬CY演親密情侶

陳宗澤（前藝名陳澤言，CY）簽約One Cool ChillGOOD成為旗下歌手推出新歌《滴滴金》，並邀COLLAR成員陳泳伽（Winka）任MV女主角，演繹璀璨動人愛情故事，潮爆CY配襯甜美Winka，二人在MV的火花及甜蜜度，將於今天（11月23日）在YouTube及串流平台上架。



CY與笑容燦爛甜美的Winka，日前為歌曲《滴滴金》拍攝，Winka與CY以多個青春造型出現，兩人到達不同地點取景，當中包括中環海濱及沙灘等浪漫風景，其甜蜜互動更是焦點所在。

陷入戀愛漩渦



對於黃偉文筆下的《滴滴金》歌詞，CY充滿戀愛的畫面：「無遺憾了吧﹗至少我們有風風火火地愛過，愛就好像煙花，璀璨有時，熄滅亦有時。這首歌訴說著愛情的模樣，當我們陷入愛的漩渦，明知最後可能只得到燦爛傷疤，但還是會不顧一切地投入吧﹗」



至於今次為何選擇找Winka飾演MV中女朋友角色，其實是CY親自向公司提出要求。他指Winka讓他有女朋友的感覺，希望邀得對方為MV演出。

同時Winka亦乎符合角色，給人不理世俗眼光，對愛情抱着倔強的堅持的感覺，CY說：「我同Winka是第一次合作，今次MV促成我們首次意識上交流，我們一齊共同工作了24小時。」

由於二人事前並不認識，CY在拍攝前極度擔心會否影響拍攝進度及可觀性，他說：「MV故事講一對情侶多年的拍拖過程，我初時擔心大家不熟絡，拍出來的效果，但到拍攝時，Winka給我從容感覺，讓我感覺不是在拍MV，而真是與Winka拍拖10年，很快已拿捏到情侶狀態。」

至於親熱程度，CY更比過往的MV有重大突破，CY笑言：「我們有拖手、擁抱，相方靠得很近的鏡頭及動作，我初時估計自己都會尷尬或不敢，但在真實拍攝時，我竟與Winka一氣呵成完成演出。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

順其自然不急進

其實CY並非首次拍親熱戲，在第一首歌曲MV《神經刀》亦曾與Jessica（陳苡臻）有親熱互動，互相擁抱，面貼面互相慰藉。

CY認為自己仍是新人，拍親熱採取順其自然不急進：「今次MV最大突破是有牀戲，純粹是背對背及擁抱，大家睡在同一張牀，我是背向Winka，她在我耳邊竊竊私語，其實是意識上最有親熱感覺。」

最新影片推介：郭柏妍專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R