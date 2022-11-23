【前世情人】擁抱遠嫁女兒哭成淚人 爸爸不捨：把我的心尖都摘走了

▲ 父女情深。

女兒是爸爸的前世情人、是爸爸的心頭肉！所以很多時女兒要嫁人，爸爸都不捨甚至會流下男兒淚。內地湖南一名女子婚後回看婚禮片段時瞬間淚崩，原來她看到遠嫁當天，爸爸抱著她大哭，模樣很是不捨。

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據內媒報道，早前從河北遠嫁到湖南省湘潭市的王姓女子，從老家河北省遠嫁到該地，她回看婚禮片段時瞬間淚崩，看到自己出嫁前一天，和家人團聚的片段，當天的影片畫面中看到，爸爸知悉她將要遠嫁到湖南，表現得十分不捨，緊抱着她，兩人都哭成淚人，坐在一旁的媽媽也不禁擦拭眼淚，看得出他們一家人的感情十分深厚。

王女表示，出嫁當天父母開車跨越1400公里來為她送行，而爸爸非常傷心，更喝得相當醉，想不到她走過父親身旁時，爸爸將她一擁入懷，且邊哭邊說：「妳把我的心尖摘走了」。

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影片曝光後，引發網友討論，有網友表示「雖然現在交通發達了，但見一面也難」、「好感動，給我看哭了」、「遠嫁要慎重」、「真情流露，確實捨不得」、「爸爸女兒這麼抱著我有點接受不了」。

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責任編輯︰王明芳