【鶼鰈情深】不能同日生但願同日死　夫婦相伴逾半世紀同日病逝

▲ 不能同日生但願同日死，日本老夫婦相伴逾半世紀，在同日病逝。

不能同日生但願同日死，如此巧合的事非常罕見，但近日在日本就有一對老夫妻在同日内病逝，連當地葬儀業者也稱奇。

最新影片：

綜合日本媒體報道，這對老夫妻居住在日本富山市，丈夫名大野榮一，妻子名大野貴子，二人今年分別為82歲和79歲。大野榮一在60年前創辦和菓子店「大野菓子舖」，開店3年後結識了貴子並結婚，二人共同經營店鋪，相伴已逾半世紀；店鋪如今在當地也非常有名氣。

據悉，大野榮一因年紀太大，身體開始出現退化，今年2月時更不幸遇交通事故，導致身體更差。至10月16日，醫院通知稱大野榮一情況不樂觀；兩日後，大野貴子突然不適，求醫被確診患肝、腎等多處癌症，且迅速惡化。10月26日晚8點33分，大野榮一因肺炎逝世；2小時内約10點25分，大野貴子也因腎盂癌離世。

殯葬業者稱奇

老夫妻前後相距僅2小時離世的消息傳開後，當地殯葬業者紛紛表示，這情況是入行以來頭一次遇到，過去從來沒見過有夫妻因自然疾病而在同日一起過世。

腎病3大典型病徵

腎癌分為腎細胞癌、腎盂癌、腎腺癌以及較少見的腫瘤，如肉瘤等。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科鄺維基醫生指，腎癌患者早期或出現一些輕微徵狀，3大典型病徵包括：排出血尿、腰痛、腹部出現硬塊。若及早發現，可增加治癒機會。

在本港，腎癌最常見的發病年齡在50歲以上，以65至75歲達到最高峰。現時每10萬名港人中，平均約有10人患上腎癌。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣