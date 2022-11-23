【企圖謀殺】聲稱被誣捏偷煙　無業男菜刀斬室友判無限期醫院令

▲ 涉案無業男早前於高院承認企圖謀殺罪。法官今判刑。（資料圖片）

47歲無業男聲稱被同居6旬漢誣捏偷取香煙，認為被對方陷害，以菜刀斬向其頭部2至3下後報警承認斬人，警誡下稱意圖殺死對方，事主送院後須縫16針。涉案無業男早前於高院承認企圖謀殺罪。法官今（23日）判刑時指，被告過往有精神病歷，精神報告指被告案發時患精神分裂症及有幻覺，聽到中年漢聲音誣捏其偷煙。法官指被告重犯同類罪行機會高，基於其自身及公眾利益，接納建議判處無限期醫院令。

被告周偉雄（47歲），報稱無業，承認1項企圖謀殺罪，控罪指他於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈1單位內企圖謀殺石明。

法官判刑時指，被告過往有精神病歷，自14歲始已接受精神治療，曾於青山醫院接受20年治療，留院及在家期間曾重複發生暴力事件。被告亦有搶劫及傷人等刑事紀錄，最後一次出獄後，即案發前2個月於青山醫院接受治療。

法官引述代表律師求情指，據精神科報告指被告患精神分裂及反社會人格適應障礙，案發時患精神分裂症及有幻覺，聽到有中年漢聲音誣捏其偷煙，才用刀斬事主，醫生指被告犯案時因精神失常而應獲減責，被告現已知錯及向事主致歉。

法官指企圖謀殺屬嚴重罪行，被告乘事主入睡以菜刀施襲，可造成致命傷害，事主幸經治療後生命不受威脅，惟事後經常發惡夢及有創傷後遺症。

法官接納本案沒有預謀，被告過往有精神病史，判刑須考慮治療對被告之裨益及公眾利益。法官引述精神科報告指出，被告重犯同類罪行機會高，建議被告接受無限期醫院令。法官考慮到案件性質及被告背景等，平衡被告作為精神病患及公眾利益後，接納醫生建議判處無限期醫院令，並頒令被告於精神病治療中心接受治療。

案情指，被告原居於社署資助的殘疾人士院舍，其後被告投訴環境嘈吵，被安排於案發單位居住，單位內另有林姓男室友。事主石明亦原為院舍宿友，其後為無家者，經林協助下被安排同住案發單位，事主與被告互不相識。

案發日下午，事主於單位內睡覺，被告突然從廚房取出切肉刀斬向事主頭部兩至三下，事主驚醒後逃出單位，被告則自行報警及承認斬人。事主事後送院，並須縫16針。被告於警誡下稱意圖殺死事主，他稱被事主誣捏偷取香煙，認為被對方陷害。

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記者：林育慧