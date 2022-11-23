【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母

▲ 嘉玲離世，驚爆黃栢文為其長子。

著名粵語片女演員嘉玲日前於睡夢中離世，享年87歲，嘉玲姐除跟泰國華僑丈夫育有兩女一子外，昨日（11月22日）驚爆TVB資深綠葉演員黃栢文為嘉玲的長子。

黃栢文為嘉玲入行前所生的兒子，昨日黃栢文接受TVB娛樂新聞台訪問，親述這段母子關係。

其實黃栢文除是嘉玲的長子外，跟著名填詞人黃偉文為堂兄弟，可算是演藝世家。

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▲ 黃栢文為資深綠葉演員。

一直電話保持溝通

今早黃栢文已前往曼谷準備出席媽媽的喪禮，而黃栢文昨日接受娛樂新聞台電話訪問，對於媽媽離世也難掩傷痛，他稱：「明天會跟女兒坐早機去泰國，媽媽遺體已移靈去廟宇，大家會在廟宇念心經，進行連串儀式之後，星期六（11月27日）就會火化。」

黃栢文稱由於妹妹告之他媽媽情況不太好，在上月尾，他隨即放下工作往泰國探望：「我們全家人去見她，她一見到我們就精神好好多，因為畢竟疫情已經兩年幾未有見面，一直以電話溝通，但我們要猜她說甚麼，因為肺病影響她不夠力氣說話。」

▲ 早年黃栢文一家跟母親嘉玲合照。

黃栢文續說：「我們離開那天，她說不想我們走，我應承會很快回來見她，她才放開我隻手，估不到邵麼快.....」

之後，他忍不住哭泣說：「她有很多話想跟我說，但她又說不出來，只能得我說，（母子過往分享好多東西？）她知道我入行後，就教我們好多做人道理，包括演員道德和行規，我參與的每套作品，她都會一定會看，好似交成績單給她看一樣。」

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每年新年相聚

黃栢文又重申嘉玲姐是位慈母：「她是一位好媽媽、好妻子、好婆婆同好嫲嫲，是典型賢妻良母。」

當問及年幼時母子兩人少見面，栢文哥只輕輕帶過：「我不想揭太多媽媽的私隱，只能說我年幼時沒跟她生活，我跟爸爸去了外國，直至六七歲時才第一次見她。」

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黃栢文表示之後亦少聯絡，直至成家才聯絡多了，每年新年也往泰國相聚，黃栢文又說嘉玲姐很疼錫其女兒，因為是她第一個孫女。

說到母子間相處最難忘的事，黃栢文回憶說當通知媽媽會結婚時，嘉玲翌日即飛赴香港替他辦理結婚事情：「當時感覺到媽媽都好錫我，我在她心目中是有份量，（之前有心結？）總會有，覺得為何媽媽不理我，但長大後會想通，那次之後心鎖亦慢慢解開，明白媽媽的處境。」

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執導星爺處男作

黃栢文這位「TVB綠葉王」曾演出過不少劇集，包括《雷霆掃毒》、《巨輪II》、《逆緣》、《青春不要臉》、《黯夜守護者》和《法證先鋒V 》，由於幕前大多飾演壞人或雜差，因而有「御用惡人」之稱。

另外黃栢文跟導演黃靖華（原名黃沙文）和著名填詞人Wyman（黃偉文）為堂兄弟的關係。黃靖華曾執導演《精裝追女仔之3狼之一族》、《夜生活女郎之霞姐傳奇》、《滿清禁宮奇案》等電影，而Wyman除了為著名DJ、填詞人外，他亦參與不少電影，包括《玉女添丁》、《新紮師妹》等。

而黃栢文也曾當導演，較著名的作品是《霹靂先鋒》和《風雨同路》，而《霹靂先鋒》周星馳的第一部電影，亦令他打響名堂，星爺更憑這部處男作捧走《第25屆金馬獎》「最佳男配角」獎座，黃栢文可說是其伯樂。

於今年播出的《青春不要臉》裡，黃栢文飾演電影公司的「鬼導」，劇情指他邀請「齊輕舟」（丁子朗飾）試鏡，可說是當年他找星爺拍《霹靂先鋒》的真實故事。

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