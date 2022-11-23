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【義賣助貓狗】LUSH推愛心潤膚乳義賣活動　收益全數支援傻媽流浪貓狗之家【內附地點】

休閒消費 12:33 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

慈善愛心潤膚乳換上新配方，採用全新成分，更成為自然防腐系列的一員。（$90/45克、$280/240克/圖片品牌提供）

愛護動物人人有責，早前有報道於2017年成立位於粉嶺的「傻媽流浪貓狗之家」，因捲入業主家族糾紛，迫於短期來須要搬遷，當中大量毛孩恐怕頓失所靠，來自英國的沐浴品牌LUSH有見及此，於本月25日至30日期間於LUSH店舖和官網推出愛心潤膚乳義賣活動，大家還不快快伸出援手。

「傻媽流浪貓狗之家」由「傻媽」Annie在2017年辭去工作，一人開墾荒地建成，在有限資金下，她自行運送建築材料、平整地台及興建2米高的化糞池等。為了把不同狀況的狗隻分類，如患病、有情緒需要和適合被領養的健康狗隻，她更動用她的強積金擴建收容所。
在早前面臨急遷下，最終能搬遷至打鼓嶺恐龍坑約2萬2,000呎的農地。除了照顧場內超過100隻流浪狗，「傻媽」亦同時向各政府部門辦理手續，並跟進新收容所興建的進度。

一直以來，支持公平貿易和堅持以新鮮水果作為原物料生產沐浴產品的LUSH，為了支持「傻媽流浪貓狗之家」重建狗場，於11月25日至30日期間，於品牌全線港澳門市及官網所售出的慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭的銷售收益，將不扣除成本全數撥捐「傻媽流浪貓狗之家」。

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而為了讓公眾更了解「傻媽流浪貓狗之家」的重建進度，以及照顧流浪動物的情況，「傻媽」會親身帶同狗狗，一連兩日在指定Lush門市與大家分享：
11月26日（六）下午2-4時：沙田新城市廣場門市
11月27日（日）下午2-4時：旺角西洋菜南街門市

記者：何偉雄

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