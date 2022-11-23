【好奇惹禍】為滿足朋友對同事人工好奇心 銀行職員協助查閱被判入獄16周

▲ 因為好奇，銀行職員斷送自己的前途。

很多工作都要求員工有專業精神及行為操守，新加坡一名銀行職員，只因朋友好奇公司同事的人工，竟然答應對方的無理要求，透過銀行內部系統查閱同事的人工，甚至幫朋友獲取欠債人的銀行資料，涉非法泄露銀行客戶資料被判監16個星期。

綜合新加坡傳媒報道，該名銀行職員梁延興（譯音）現年32歲，案發時在涉事銀行工作了大約兩年。案件11月21日（星期一）在新加坡的法院開審，被告被控58項抵觸濫用電腦法令、銀行法令和欺騙的控狀，他承認其中16項控罪，控方指出，儘管被告並非出於惡意泄露客戶資料，客戶也沒有受到騷擾，但被告的行為不僅濫用職權，還背棄了銀行的信任，法官考慮後最後判他入獄16個星期。

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案情指出，梁延興的朋友迪納（Dinath Silvamany Muthaliyar，34歲），離開任職銀行後跳槽到一間公司的人力資源部工作，迪納好奇自己的人工與同事是否存在差距，於是要求梁延興幫忙通過銀行系統，查看相關同事的人工。

梁延興出於好奇心答應迪納的要求，2018年6月至2018年11月間，泄露了至少5名銀行客戶資料。此外，梁延興也幫助另外一位朋友，尋找欠債人的資料。涉事銀行在2018年底發現異常後，報警揭發被告的罪行。

被告工作的銀行回應當地傳媒時表示，被告在案發後已離職。

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責任編輯︰王明芳