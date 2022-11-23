  • 25°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工作過勞】大學畢業工作5年判若兩人　女生嘆職場壓力大皮膚變黃雙眼無神

保健美顏 12:42 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

女生大學畢業，工作5年後判若兩人。

都市人工作壓力大，作息不定時加上飲食不健康，都可以是加速衰老的原因。內地一名女子大學畢業後工作5年，日前在網上分享前後對比相，驚見無論是皮膚狀態及眼神都有著重大變化，原本青春亮麗的她變得雙目無神，使她也不禁感慨「歲月是把殺豬刀」。

最新影片：

綜合內地媒體報道，北京一名從事諮詢服務工作的鄭姓女子，日前在社交平台上分享畢業工作5年前後對比照，意外引起廣大網民共鳴：「天吶，我跟她一樣」、「我也是這樣了」、「我覺得我辭職可以多活幾年」；也有人直言：「工作五年後的滄桑感」、「不是濾鏡美顏的問題，是眼神明顯疲憊沒有神采。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

鄭姓女子接受內媒訪問時表示，感覺自己變化很大。她分享的照片是由大學3年級實習時期到近照，可見她的皮膚變黃，雙眼也變得無神。而她亦直言：

歲月是把殺豬刀，經過社會的毒打，壓力肯定會大。

儘管如此，她承諾未來會積極調整，注意保養自己，盡量督促自己變回以前的模樣。

港人「工作過勞」高居全球第2

全球多地打工仔都受「工作過勞」問題纏擾。美國有調查就曾指出，香港於「工作過勞」一項排名高居全球第2名。而香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時，引述研究表示，人每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。腦中風、心律不正、甚至突發血栓情況，更有機會引發猝死。

1分鐘自測過勞症狀

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀
12:16 2022/07/13
【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀
【地盤辛酸】90後紮鐵工青春急走　做地盤10年驚變60歲大叔
12:37 2022/08/17
【地盤辛酸】90後紮鐵工青春急走　做地盤10年驚變60歲大叔
【工作過勞】OL經常加班工作過勞棄高薪裸辭　1分鐘自測12大過勞症狀
18:28 2022/07/07
【工作過勞】OL經常加班工作過勞棄高薪裸辭　1分鐘自測12大過勞症狀

你可能感興趣

【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀
12:16 2022/07/13
【工作過勞】校花職場打滾6年變大媽　拆解12大工作過勞症狀
【地盤辛酸】90後紮鐵工青春急走　做地盤10年驚變60歲大叔
12:37 2022/08/17
【地盤辛酸】90後紮鐵工青春急走　做地盤10年驚變60歲大叔
【工作過勞】OL經常加班工作過勞棄高薪裸辭　1分鐘自測12大過勞症狀
18:28 2022/07/07
【工作過勞】OL經常加班工作過勞棄高薪裸辭　1分鐘自測12大過勞症狀
健康問題 過勞 壓力 健康養生 養生 大學 畢業 北京

最高瀏覽

【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
11:42 2022/11/22
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
16:58 2022/11/22
【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
【一代女星】嘉玲睡夢中離世享年87歲　契女郭秀雲將赴泰送別
12:53 2022/11/22
【一代女星】嘉玲睡夢中離世享年87歲　契女郭秀雲將赴泰送別