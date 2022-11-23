【汽車博覽】香港國際汽車博覽12月開幕　設免費兒童駕駛電動車體驗

▲ 香港國際汽車博覽2022將於12月開幕。（圖片由品牌提供）

首屆香港國際汽車博覽去年成功舉辦，吸引超過 60 個品牌、150 多輛汽車齊聚一堂，吸引逾 16 萬人次到場參與。今年，香港國際汽車博覽（IMXHK 2022）再次舉辦，進一步關注並推廣汽車文化、科技及電競賽車運動等話題，同時亦為汽車品牌提供接觸客戶及提升品牌形象的良機。

國際汽車博覽將於2022年12月8日（星期四）在亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）及西九文化區的 AXA Wonderland竹翠公園開幕，更破天荒實行「兩地一展」, 為期四日、動靜兼備的汽車大型盛事。

今屆IMXHK將以「 Mobility +」為主題，展出最新的汽車技術、藝術及珍藏車外, 策劃一連串與汽車相關的表演活動及比賽。當中包括：電動車主題展覽、雲集JDM車及珍藏車展的汽車文化節展區、IMX VIP展廊——呈獻汽車藝術、設計、超跑及其他出行科技、夢想汽車2050兒童畫廊及趣味繽紛的「CARnival」、汽車主題電競、動漫及模型車展示、首屆 MISS IMX 選舉、首屆 IMX Outdoor Adventure 等等。

另外，博覽匯集世界各地汽車製造商、國際著名品牌、設計大師與潮流達人。透過綜合形式博覽，與消費者、潛在投資者、收藏家、合作夥伴及業界持份者對接，為公眾帶來一站式體驗。

飛行機車 XTURISMO及飛行賽機首次登港

除了多款全球知名汽車品牌的汽車外，觀眾亦可以欣賞到日本專門研發無人機、人工智能等高科技產業的新創公司A.L.I. Technologies旗下話題產品，剛於九月在美國底特律車展首次亮相的全球首架限量版飛行機車XTURISMO將首次登港，XTURISMO為一款長3.7公尺、寬2.4公尺、高 1.5 公尺的飛行機車，透過底部螺旋槳來推動升空，能夠乘載 100 公斤的騎乘者。

另外，世界上最快、最刺激、最具挑戰性和最先進的空中比賽——世界冠軍飛行錦標賽(World Championship Air Race or WCAR) (前身是紅牛飛行大賽 Red Bull Air Race)亦將在IMXHK展出飛行賽機。活動目前是全球第三大最受歡迎的動力運動賽事系列。在 2018 年，世界冠軍錦標 賽於全球 186 個地區電視播出，在全球擁有超過 2.7 億支持者。

古董汽車收藏家 Corrado Lopresto 展品

IMXHK表示今年邀請了古董車收藏家 Corrado Lopresto，展出其珍藏的汽車原型模型、汽車製造商的工業及技術圖紙、以及展示其多年參與各項世界汽車珍藏大賽的獎章等等。Corrado Lopresto更透過網上分享，與本港收藏家交流古董車文化。

汽車親子活動

▲ （圖片由品牌提供）

今年IMX CARnival親子活動多元化，包括：飛行模擬器 - 讓學生體驗駕駛飛機、中電兒童電動車賽道、汽車動漫相關角色扮演、國際電競賽事、夢想汽車2050小學生作品展、蝙蝠俠車及高智能方程式痛車展示等等。當中會有夢想汽車2050的比賽頒獎典禮，加深小朋友對汽車文化的認識。同場更增設由中華電力提供之免費兒童駕駛電動車體驗專區及別開生面的VR模擬駕駛遊戲，鼓勵親子參與低碳旅程。

除了室內展區，今年IMXHK特別增設戶外市集及表演，加映為期三日的汽車飄移及電單車特技表演，為本地汽車運動選手提供平台大顯身手。一大家細可以先行到亞博參觀靜態展覽，再乘坐免費接駁巴士或機場快線至西九欣賞精彩表演節目。

香港汽車電競賽事

▲ （圖片由品牌提供）

今屆IMXHK聯同香港汽車會（ HKAA）及專業模擬車隊（Z-Challenger），率先在港舉辦 FIA 香港站汽車電競賽事，多名本地競速選手將於博覽期間進行比拼，刺激賽事一觸即發。此外，為了增強觀眾的體驗感，今年更新增 R2V 模擬駕駛遊戲項目，使用由 IROC 開發的高性能模擬器 DRive-X，首次聯乘 Devel Sixteen 、Zagato 等超罕跑車品牌，為觀眾提供順暢、高幀率及高極致的遊戲體驗。

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責任編緝：蕭雅文