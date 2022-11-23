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【人間悲劇】夫婦1個月內因胃潰瘍及癌症離世　8歲及6歲子女忽成孤兒

健康 13:06 2022/11/23

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英國夫婦因病相繼離世，8歲及6歲子女忽成孤兒。

身體健康，恍惚是最不能自控的事。英國一對年輕夫婦，因分別患上胃潰瘍以及癌症，相隔一個月相繼死亡。他們遺下了一對子女分別8歲及6歲，當地正有居民為年幼兄妹發起眾籌。

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綜合外媒報導，於英國伯明翰一對夫婦患上不同疾病而相繼離世。30歲的母親Amie Walton確診罹患第四期肝癌及大腸癌，而她的42歲丈夫Chris Mills則不斷陪伴在側，照料有加。

可是，丈夫不久後便確診患上胃潰瘍，並在今年7月不幸離世。於病床上接到摯愛逝世消息的太太，仍然努力勇敢面對病魔，但可惜依舊不敵頑症。在丈夫離世後約一個月，太太也在8月與世長辭。

夫婦相繼離世，遺下一對年幼子女，分別是8歲的哈里（Harry）及6歲的女兒米婭（Mia）。二人現正由外婆照顧，並指「我們會盡我們所能撫養他們」。

突如其來的「災難」令他們的家庭陷入困境。而當地一間店舖接受訪問時，表示得知夫婦二人離世的消息非常難過。更指同為熟客的夫婦二人對他而言「有著特殊的地位」，所以希望略盡綿力，為了他們的一對子女設立了眾籌，望有心人能幫助他們家庭渡過困境。據悉，現時眾籌已得約7000英磅（折合約港幣6.5萬港元）解他們一家燃眉之急。

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責任編輯：羅嘉欣

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