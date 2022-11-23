【審計報告】審計署倡採取措施縮路試輪候時間　建議應加強巡查私人駕駛教師

▲ 審計報告審視運輸署簽發駕駛執照服務。（資料圖片）

審計署今（23日）公布2022年6月的審計報告書，當中審視運輸署簽發駕駛執照服務。審計報告指出，目前非商用車輛路試輪候時間長，建議應採取措施縮短輪候時間。報告亦指，當局須確保視察駕駛學校和駕駛改進學校頻率合乎要求，並應加強巡查私人駕駛教師。運輸署同意審計署的建議。

審計報告指出，於2015至2021年期間，各駕駛考試中心非商用車輛路試的新考生輪候時間大幅延長，如港島區政府考試中心的電單車實際道路考試，輪候時間由67日延長至257日，增幅為284%。審計署建議，當局應採取措施縮短輪候時間，如簡化考牌主任的報到值勤安排，並要透過新科技、採用電子考試表格以增加路試數目。

署方亦留意到在2020年9月前的多年筆試中，並沒有試題涉及交通規例和道路安全相關法例所經修訂的內容，例如禁止在駕駛時使用手提式流動電話，建議當局應定期更新駕駛筆試的試題庫。

另外，按運輸署的視察指引，平均而言，每間指定駕駛學校和駕駛改進學校須每兩個月視察一次， 每間指定職前訓練學校則須每3個月視察一次。審計署分析由現行視察指引的生效日期起至2021年10月期間的視察相距時間，發現全部4間指定駕駛學校的視察頻率，均未達標；而4間指定駕駛改進學校中，有1間未達標。審計報告指，當局應採取措施，確保視察頻率符合視察指引訂明的要求。

至於私人駕駛教師的發牌管制方面，審計署認為需要採取措施處理不活躍私人駕駛教師百分比偏高的情況，並加強巡查私人駕駛教師，包括設定定期及突擊巡查的目標頻率及次數， 並制訂有系統的抽查機制。

運輸署署長指，同意審計署的建議。

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記者：黃悅晴