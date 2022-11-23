【快測套裝】謝展寰：不建議測試包內組件回收處理　為環境帶來額外壓力不明顯

▲ （政府新聞處）

據報本港每天有至少逾80公噸新冠病毒快速抗原測試套裝經使用後成為垃圾，加重堆填區負擔並造成環境污染。環境及生態局局長謝展寰今日（23日）表示，由於內有含化學物質的測試溶液，亦未能完全排除檢測者已受感染但處於潛伏期或感染初期，因此不建議市民把測試包內的組件回收處理。

立法會議員陳凱欣會議上提出全港快測套裝的累計及平均每日棄置量、有何措施減低經使用的快測套裝對環境和生態的影響。謝展寰指假設香港每天平均約用150萬個快速抗原測試包，每個平均重約40克，總重量約為60公噸，相對於整體都巿固體廢物的棄置量，其對堆填區和環境所帶來的額外壓力不會很明顯，而且是過渡性質，會隨着未來疫情減退後而減少。

他稱，快速抗原測試包由於內有含化學物質的測試溶液，而且按快速抗原測試的靈敏度，即使測試棒顯示為陰性，亦未能完全排除檢測者已受感染但處於潛伏期或感染初期，因此不建議市民把測試包內的組件回收處理。最佳的做法是在進行測試後，按製造商的指示，把測試包各組件小心包好和妥善密封後才棄置，並清潔雙手。未受污染的測試包包裝盒／袋及使用説明單張則可適當地分開回收。

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責任編輯：余思嵐

