【日本旅遊】大阪必看聖誕燈飾光之饗宴　大型彩燈路+光雕投影+美食市集【內附連結】

▲ 大阪「光之饗宴」由即日起至明年1月31日舉行，在御堂筋、中之島及各處都有美麗聖誕燈飾綻放。（相片來源：光之饗宴）

如這段期間去日本大阪旅行，絕不能錯過聖誕燈飾盛事「光之饗宴」，包括在大阪御堂筋上舉辦「御堂筋彩燈展」，以及在中之島進行的光之藝術「OSAKA 光之文藝復興」，在大阪府內不同場所舉辦的區域節目，也點亮了大阪的夜空，極富聖誕氣氛。

御堂筋彩燈展由梅田到難波的路段上，樹上閃爍著七彩繽紛的彩燈，這條光之路更在 2015 年 1 月獲得世界紀錄認證。今年新增配合音樂的「Light show 2022」，燈飾會隨著音樂動起來。兒童藝廊「大家的夢樹」，則可狂樹上找到象徵和平的發光鴿子，更寫上小學生對未來的想法。

中之島區的OSAKA 光之文藝復興，則有大阪市中央公會堂壁面光雕投影、大阪市役所正面彩燈外牆、中之島彩燈街、河畔點燈等共10個不同的景點，部份由12月14日才開始亮燈。光之市集更是時隔 3 年重新舉辦，集結了 20 多間不同類型的美食店，連快餐車亦有聖誕裝飾。

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區域節目更延伸至其他市及地區，放滿各式燦爛的燈飾及聖誕樹，充滿聖誕氣氛。活動由即日起至2023年1月31日舉行，於5時後點燈至晚上11時，免費入場，詳情可於官方網站（www.hikari-kyoen.com）瀏覽。

記者：張頌婷