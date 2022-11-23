【世界盃2022】戶戶送xLAIBA限量版樽裝雞尾酒套裝　四款口味慶祝世界盃開鑼

▲ 戶戶送x LAIBA 限量版樽裝雞尾酒套裝。（圖片由品牌提供）

世界盃開鑼啦！「睇波」當然要配「酒」，球迷可以加倍盡興！戶戶送與的手工雞尾酒品牌 LAIBA 合作，迷呈獻戶戶送 x LAIBA 限量版樽 裝雞尾酒套裝，讓大家迎接世界足球盛事！

LAIBA 推出共有四款口味的限量版雞尾酒套裝，包括「Passion De-Light」、「In Love with Rosemary」、「I am CoCoNut」 和 「Cold Brew Martin」，增加大家「睇波」的氣氛！

▲ 一共有四款口味。（圖片由品牌提供）

LAIBA指「Passion De-Light」以酸甜芳香的熱情果蓉為靈感，加上低熱量的配方，盡情暢飲。都無負擔。「In Love with Rosemary」口味清甜，混和倫敦氈酒和意大利開胃酒，杜松子風味結合檸檬，摻有酸酸甜甜的口感，醒腦提神。「I am Coconut」以紅辣椒作點綴，甜美的雞尾酒中帶有一絲火熱，調配出熱帶氣息；「Cold Brew Martin」將冷萃咖啡的甘香，與雲呢拿、朱古力和焦糖的甜味結合，先甘後甜，齒頰留香！

限量版雞尾酒套裝（$256）即日起至12月18日於全港八間戶戶小廚（西營盤、鰂魚涌、九龍灣、屯門、葵涌、美孚、將軍澳和香港仔）獨家發售，數量有限，售完即止。

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責任編緝：蕭雅文