【聖誕節2022】全亞洲最巨型Disco Ball亮相利東街　市集Party歌舞表演熱鬧過聖誕

▲ 利東街邀請了超過 20 間慈善及表演團體，於下月周末及聖誕節期間為大家送上唱頌聖詩及舞蹈等表演。（商戶提供）

一年一度的聖誕節即將來到！在這個節日氣氛濃厚的季節，也是派對好日子。由即日起至 2023 年 1 月 2 日，灣仔「利東街」搖身一變成為復古經典的士高（Disco），讓大家沉醉於 70 及 80 年代經典舞曲中，一同載歌載舞，華麗重現的士高的輝煌歲月和氣氛。

巨型Disco Ball

只要踏入利東街，便能看到全亞洲最巨型、7米直徑的鏡面球，懸掛於中庭廣場。配合專業舞台燈光設計，反射出繽紛璀璨的節日燈光效果，加上步行街上的閃亮 Bling Bling 裝飾，整條利東街就成為大家的聖誕派對舞池。與此同時，整條利東街林蔭大道上空都換上70年代最典型的亮片裝飾，甫踏入利東街，就能讓你頃刻猶如置身70年代Disco之中，必定是今年聖誕派對首選及打卡熱點。

「Disco Fever」時段

今年利東街更請來香港藝人何超儀小姐擔任活動的 DISCO 音樂總監及慈善大使，精選多首她最喜愛的70、80年代經典歌曲，在活動期間於利東街播放。接下來一個多月裏，每晚 6 時至 9 時 30 分、每半小時（00 分及 30 分）的「Disco Fever」時段，將會有 Disco 舞曲及聖誕流行曲配以舞台燈光特效，讓大家一展舞藝，成為舞池中最閃亮的主角！

利東街慈善Pop-up

利東街聯乘LOCOLOCO以復古及閃亮聖誕作主題舉辦慈善市集，雲集多個本地手作攤位，更會於週末（11 月 26 及 27 日）舉行聖誕手作創意工作坊。追蹤利東街 Facebook 或 Instagram，並與利東街聖誕裝飾拍照，然後發布到社交平台及標籤 @leetungavenue ，即可換領工作坊名額乙個（先到先得，換完即止）。部份活動收益將撥捐慈善團體香港救助兒童會。

▲ 聖誕節正日晚上 7 時至 9 時，利東街中庭將舉行一場戶外派對讓大家狂歡熱舞，更有 DJ 現場打碟。（商戶提供）

LTA DISCO大專生舞蹈比賽

另外，利東街首度舉辦 LTA DISCO 大專生舞蹈比賽，向 70 年代經典致敬，將昔日風靡一時的 Disco 舞蹈以全新方式呈現。舞蹈比賽決賽將於 12 月 10 日下午舉行，屆時將會有 10 隊來自不同大專院校的隊伍參與，將 70 年代的士高最光輝一面以全新方式呈現，帶來耳目一新的演繹。

冬日飄雪Let It Snow！

於平安夜 12 月 24 日及元旦 1 月 1 日晚上 6 時、7 時及 8 時正，利東街將特設飄雪環節，漫天雪花於中庭飄飛，讓大家猶如置身異地，感受下雪的浪漫景致，兼打卡留念。

「Christmas Night Fever」閃亮派對

而在聖誕節正日 12 月 25 日晚上 7 時至 9 時，利東街中庭將舉行一場戶外派對讓大家狂歡熱舞。除邀請大專生舞蹈比賽得獎隊伍演出外，更有 DJ 現場打碟。此外，顧客只要於 12 月 24 及 25 日穿上金、銀或紅閃亮服裝或配飾來到利東街，即可享商戶限定產品、免費贈品、買一送一等消費優惠。詳情將稍後於利東街網頁及社交平台公布。

以上節目以外，利東街更邀請了超過 20 間慈善及表演團體，於 2022 年 12 月 17、18、23、24、25、26 日及 2023 年 1 月 1 日，於中庭為大家送上唱頌聖詩和舞蹈等表演，讓大家一起感受聖誕佳節的喜悅及溫暖。

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利東街冬日消費賞

由即日起至2023年1月2日，於利東街以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享多達12.5%現金回贈！

獎賞一：消費滿港幣$1,000，即獲贈$50餐飲及$50購物現金折扣券各一張

獎賞二：消費滿港幣$1,600，即獲贈$100餐飲及$100購物現金折扣券各一張

換領詳情

日期：即日起至 2023年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：地庫一樓客戶服務中心

聖誕禮遇

多間商戶亦於佳節期間，提供不同優惠，讓顧客更盡情於利東街享受吃喝玩樂的假日樂趣。詳情可參閱利東街網頁。

記者：王嵐