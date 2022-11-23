【世界盃2022】賽前爺爺離世強忍淚水作賽　威爾斯小將跪地痛哭︰他以我為榮

▲ 威爾斯小將尼高威廉斯於賽後被影到崩潰痛哭，原來他賽前得悉爺爺離世消息。

在2022年卡塔爾世界盃B組賽事，於香港時間周二（22日）凌晨威爾斯以1:1逼和美國後，完場哨子聲一響起，鏡頭影到威爾斯21歲後衛尼高威廉斯（Neco Williams）崩潰痛哭，原來他賽前不到24小時得悉爺爺去世，一直強忍淚水作賽。

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這場比賽是威爾斯自1958年以來，首次打入世界盃決賽周的比賽，威爾斯對美國也成為今屆世界盃首場和波，現效力英超球會諾定咸森林的威爾斯後衛尼高威廉斯在賽前一日得知爺爺離世，他強忍傷痛，在下半場被換入，協助球隊1:1逼和美國。

完場後，他終忍不住痛哭，並對著鏡頭說︰「這是獻給你的，爺爺。」然後跪地仰望天空。他賽後接受訪問表示，爺爺曾是一名出色球員，更被數支球隊看中，但傷患窒礙了其發展，所以希望他延續爺爺的故事。

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尼高威廉斯︰要珍惜身邊人

其後尼高威廉斯在IG發文抒發感受，是媽媽告訴他爺爺離世消息，「這是我有生以來聽到最痛苦的消息。」尼高威廉斯續稱，從他6歲在英超球會利物浦踢波開始，爺爺便飛到世界各地看他比賽。

他從不會告訴我踢得好不好，因為他總說，我必須一天比一天表現得好，這就是為甚麼我有今天的成就。所以我要把這場比賽和這重要的1分獻給爺爺，我知道他在天上看著我，以我為榮。

▲ 尼高威廉斯協助威爾斯逼和美國1:1。（新華社）

尼高威廉斯最後提醒球迷要珍惜身邊人，因為你永遠不知道他何時會離開。

大批球迷留言安慰他，爺爺一定會感到驕傲，「你爺爺會為你今晚的表現而感到自豪」、「令人難以置信的是，你能在如此重要的賽事中做出成績，他會為你感到驕傲的」。

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責任編輯︰林綺玲