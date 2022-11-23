【病毒肆虐】望天花板自言自語似撞邪　6歲女童感染EB病毒引發腦炎現幻覺

▲ 台灣一名6歲女童感染EB病毒，引發腦炎出現幻覺。

小朋友說頭暈，爸媽不要以為孩子藉口不想返學，有台灣醫生指出小朋友很少出現頭暈，萬一發生需要正視，因有機會是感染EB病毒引發腦炎。今年冬季，各種病毒肆虐，有醫生指出其中一種攻擊兒童的是「EB病毒」。

親吻孩子傳染EB病毒

據台灣醫療健康節目《健康2.0》本月中有一集探討「EB病毒」（Epstein-Barr virus，第四型人類皰疹病毒），EB病毒是普遍的疱疹病毒，估計全球成年人有超過9成受到感染，當中約1%是鼻咽癌患者。EB病毒又可稱為「親吻病」，是因為病毒在人咽部上，可通過唾液和飛沫等傳播，而小朋友抵抗力較低，故此容易受EB病毒感染。

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節目嘉賓之一中山醫院耳鼻喉科醫師江秉穎分享了兒童感染EB病毒案例，他指出一名6歲女孩，起初爸媽發現她睡不好，睡眠質素跟平時不一樣，帶女兒來求診。爸媽向醫生描述女兒平日更會呆呆望著天花板，甚至自言自語、問一些問題。

頭暈出現幻覺

江秉穎醫生表示為女童進行比較完整檢查後，發現睡眠檢查沒異狀，之後醫生建議女童抽血，因為她也有一些上呼吸道的病徵，家長表示女兒本來有鼻敏感，故此不為意。結果抽血發現EB病毒數值異常的高。

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江醫生再作詳細問診，發現女童出現頭暈，在此醫生補充小朋友很少見頭暈，有些家長會以為小朋友用頭暈藉口不想返學。不過，此病患的女孩出現頭暈是真的不適，女童一直抱怨頭暈，抽血後並沒有發現貧血，血糖各指數、血脂肪都正常，只是EB病毒指數特別高。

女童及後轉至小兒科後，小兒神經科醫醫為女童照了CT，發現她有輕微腦炎，其實她那時間出現一些視幻覺，就是看到天花板有一些字，就自言自語地問是甚麼字，後來確認她應是EB病毒感染後產生的腦炎，而出現以上的情況。

12歲孩子常受感染

主持提及「EB病毒」又被稱為「愛麗絲夢遊仙境症候群」，有指兒童患者亂說話像中邪，發病時意識清醒，可跟家人正常對話，但有影像變形或視覺幻覺。江秉穎醫生解釋以上6歲女童的案例算輕微，真的有較嚴重者會出現視覺幻影。

醫生又指，EB病毒在台灣12歲感染盛行率高達8成以上，視乎患者的抵抗力，抵抗力好者一般可抑壓病毒，抵抗力不好可能會出現嚴重的症狀。而許多症狀與感冒相似，有時不知孩子是感染了EB病毒。如果真的出現幻覺病症，要首先治療好引發視幻覺此部分腦炎的情況，然後再控制病毒，治療療程一般需時至少1個月。

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責任編輯︰王明芳