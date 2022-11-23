【審計報告】登記露宿者人數十年升2.6倍　長期露宿者增多

▲ 登記露宿者人數十年升2.6倍，長期露宿者增多。（資料圖片）

審計署今（23日）公布2022年10月的審計報告書，指出社署的登記露宿者人數10年間上升2.6倍，由2013年3月底的595人，升至今年3月底的1564人。50歲以上露宿者的增幅達3.3倍。長期露宿問題亦加劇，已露宿5年以上的人數由2014年佔總數42%，今年的比例升至47%。



審計署分析今年3月底相關資料系統數字，發現11%即169名露宿者曾於系統重新登記至少一次，可視作再次露宿。



審計署就社署為露宿者提供的支援服務進行審查，指出社署2021/22年度的相關支援服務開支為3000萬元，署方向3間機構提供津助。審計報告認為，在過去5個年度，機構的服務表現大部分均能達到議定水平。比如，3間機構涵蓋的露宿者人數總和，不足全港登記露宿者的一半，上年度合共接觸的露宿者人數，亦只佔全港比率不足3成。



5間受津助機構提供的露宿者宿位，住宿期一般可長達6個月，但審計署發現，分別有3成多露宿者留宿的時間都超過這個日數。審計報告指出，長期留宿問題需要關注，尤其是涉及年老及或有健康問題的個案。



報告關注本港露宿的趨勢，建議當局持續檢視為露宿者提供的社會福利支援服務，社署署長同意審計署的建議。

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責任編輯：袁澍