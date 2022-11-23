【審計報告】曾有5幢聯用大樓完全無突擊檢查　倡產業署檢視指引和增加巡查

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審計報告發現，產業署對管理的聯用辦公大樓突擊巡查次數不符指引，服務收費調整機制亦有不足。

報告指，在20個服務項目中，只有10個被納入服務收費調整機制，未被納入機制的其餘10個服務項目包括園景美化和樹木管理 承辦商須負責現有的園景美化工作並在有需要 時進行更換，以及樹木管理 (例如檢驗、重植和保養樹木等)，以期為 租戶／居民提供優美怡人的環境，減低衞生風險、火警危險和滋擾； 及廢物處置，承辦商須負責廢物回收，並提供所需和足夠的垃圾箱、可循環再造塑料袋和手推車，以便收集各類廢物並運送到指定的廢物轉運站。審計署認為，產業署需要參考其他有指派承辦商進行園景美化、樹木管理和廢物處置工作的部門所制定的 標準／基準，並考慮把其餘服務項目納入機制。

另外，審計署亦留意到在2019、2020和2021年，分別有10幢、13幢和13幢聯用大樓在辦公時間過後進行突擊檢查的次數未達到所規定的次數。尤其是在2020和2021年，有5幢聯用大樓完全沒有在辦公時間過後進行突擊檢查。審計署認為產業署需要採取措施，確保實地視察和在辦公時間過後進行突擊檢查的次數符合產業署指引的規定。

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責任編輯：余思嵐