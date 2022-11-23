【朋友圈】年紀越大朋友越來越少？　港男慨嘆人到中年無朋友好寂寞

▲ 年紀越大，朋友真係越少。

人到中年，看透人生百態，朋友量也會隨之減少，有港男在網上發文，稱自己人到中年，身邊已經沒有什麼朋友，感到好寂寞，更慨嘆「我個世界窄到一個點」。

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該名港男日前在香港討論區發文，主題是「[男人之苦] 人到中年, 身邊已經冇咩朋友......好寂寞」，他表示中學畢業時朋友也不算多，約有6個朋友，畢業後初期都會經常約出來，但逐漸各散東西，當中有一些朋友結識了新朋友後，開始有意脫離或不理他們，亦有一些朋友因某些事情吵架而鬧翻，便不再聯絡，

有個朋友又因為老婆做保險，成日催我哋買保險，買完一份又想下一份，人愈大見住佢變得愈勢利，後來我都同佢斷聯。

港男步入社會職場後，曾經以為在工作地方結識了幾個朋友，但對方轉工後，就沒有再回應whatsApp訊息，他又指這十年做過幾份工，均需要較長時間工作 ，同時又去進修攻讀碩士，沒有時間去參加其他活動。

港男續指，畢業11年過去了，身邊仍有聯絡的朋友寥寥可數，「1個ex，3個中同，1個舊公司識，我個世界窄到一個點。」

朋友量一隻手數得盡，還要1年先約1次見面，平日不會約出來食飯、睇戲、做運動，因為他們也有自己另外的圈子同活動，港男也不想打攪他們太多，他有感而發，很羨慕途人有一班朋友可以一齊行街、食飯同傾計。

貼文一出，即引起熱議，不少網民安慰樓主著他樂觀些，指朋友陪唔到他一世，我們都一樣有家人....「好多人都係咁上下喇，大家各有家庭要照顧又要揾食，你都話冇咩朋友姐，有D人連自己家庭關係唔好，比你更煩惱吖！家家有本難念的經！」、「真朋友唔易遇上，娛樂朋友不需講心事，吹水做飯腳戲腳就得，其實不一定壞事，預咗嘛！」，也有網民另有一番見解，「人大咗，咩都隔吓渣，寜缺勿濫，有要求，咁周圍低質既多，優質人種少，自然冇咩朋友。」

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責任編輯︰王明芳