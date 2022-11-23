【李小龍死因】西班牙醫學研究揭李小龍死因　專家：疑1個習慣引發低血鈉症

▲ 西班牙醫學研究揭李小龍死因，疑1個習慣引發低血鈉症。

國際武打巨星李小龍1973年於香港逝世，終年32歲，他的死因至今成謎。當年專家指他服用止痛藥後過敏導致腦水腫。但近日有西班牙研究推測，李小龍可能因攝取太多水分引發低血鈉症死亡。

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西班牙聖尼塔利亞基金會衛生研究中心，日前於國際醫學期刊《Clinical Kidney Journal》發表名為《誰殺死李小龍？低鈉血症假 說 》（Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis）的論文，專家提出新觀點，認為李小龍是死於「低血鈉症」（Hyponatremia）。

專家推測李小龍的腎功能出現障礙，令他無法排出足夠的水分來維持體液平衡，這會導致低血鈉症（俗稱水中毒）、腦水腫等，如患者未能及時將過量的水分排出，有機會在數小時內死亡，研究指這與李小龍的死亡時間線相符。

報告指，李小龍有多個患低鈉血症的風險因素，例如長期飲用大量液體，包括果汁和蛋白質飲品，曾吸食大麻導致口渴，加上平時服用處方藥物和飲酒，導致腎功能下降。李小龍的妻子曾表示，他生前以流質飲食為主，會飲用胡蘿蔔汁及蘋果汁。根據2018年《李小龍傳》的作者波利（Matthew Polly）透露，李小龍離世當晚曾反覆飲水。

專家在報告中指出，具有諷刺意味的是，李小龍的名言「Be water my friend」廣為人知，但飲水過量似乎導致他死亡。

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當年被裁定「死於非命」

1973年7月20日，李小龍與嘉禾電影負責人鄒文懷到台灣女星丁佩，位於九龍塘的住所商談合作拍攝電影《死亡遊戲》期間，在丁佩房間被發現沒有脈搏、心臟停止，其後送住醫院經搶救無效，證實死亡。

同年9月，李小龍的死因聆訊開審，陪審團一致裁定李小龍是「死於非命」，死亡原因為對止痛藥物產生高度敏感速致腦水腫。死因至今仍然眾說紛紜，當時連保險公司的代表也表示不滿，認為法庭的裁定是過於含糊。李小龍最終的死因，對不少人來說，仍是一個謎。

何謂低血鈉症？

台灣家庭醫生柳朋馳曾在節目《健康2.0》提到，當水補充太多時，最擔心的就是電解質中的鈉濃度可能會下降。一般而言，血中的鈉是135至145間，若低於130者，可能會開始出現輕微低血鈉的症狀，而有些人會感到疲倦；假設是中度低血鈉，可能會虛弱、噁心、嘔吐或頭痛等，更低時，還會發生意識變化。

他強調補充水份時，應以個人體重去計算，喝入適當地水量，並加上所在環境及工作衡量，除了補水，合適的補充電解質也是必要的。

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責任編輯：羅嘉欣