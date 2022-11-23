【審計報告】持續進修基金有課程以移民鋪路作宣傳　審計署︰與基金目的不符

▲ （黃建輝攝）

審計署今（23日）公布2022年10月的審計報告書，審計署審查持續進修基金發現，3,174個 (43%) 未有在 資歷名冊登記的課程，其基金課程登記將於明年3月31日屆滿，而新登記 課程數目由2019–20年度的2,225個減至2021–22年度的360個，減幅為84%。

另外，報告還發現，勞工及福利局以及在職家庭及學生資助事務處處理有關基金的登記申請需時過長。審計署在報告提及，政府處理基金的課程登記、續期以及修訂申請所需的時間，均較指定時間多一倍以上，而且部分已被終止有效的課程仍可獲發津貼。審計署亦發現，一些培訓機構宣傳時利用為移民鋪路作招徠，不符合基金的目的，建議勞福局要加強監察可獲發還款項的課程及培訓機構，確保按時處理申請，以及制訂檢查培訓機構宣傳資料的方法。

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責任編輯：袁澍