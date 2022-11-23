【不正常愛情研究所】Jojo+Karen+Susuca穿約會戰衣　達人教Speed Dating脫單心得

▲ 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、 胡敏芝（Karen）分別挑選了心水約會戰衣讓Yubi品評。

J2台節目《J2ers︰不正常愛情研究所》由一眾J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）一起擔任主持。

明晚（24日）播出的《不正常愛情研究所》以「Speed Dating」（快速約會）作今集主題，嘉賓邀得快速約會公司創辦人Yubi。

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約會戰衣



為配合今集主題，各位主持都挑選了一套心水約會戰衣出場，由嘉賓Yubi品評。

她首先大讚Jojo的露腰小背心、牛仔短裙配合凸顯女性線條，完全值得加分、而Karen穿的露肩裝，在食飯時候可以吸引到男仕注意。原來Karen選擇露肩長裙是機心之作，她於節目內有詳細解釋。

至於Susuca所選的黑色是百搭色調，有一份神秘感。

Yubi提議著暖色的衣服應約，她又提醒出席的男仕︰「係初相識時間，頭三次同女仔約會，最好著有領、有袖恤衫，所以Alan就好合適。」

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快速約會

Alan接受訪問時講到已單身3年，覺得「快速約會」概念很好，他說︰「其實冇試過，不過idea好吸引。可以輪流同唔同女仔傾計，選擇性多咗。好open mind表明我嚟呢度就係搵女朋友，機率又大咗。有考慮過有興趣嘅。」

Alan心儀文靜但又會參加不同活動的女孩子，最好自律性強「可以管到我，因為自己比較懶」。

性格配對

另外，節目開始之前，各主持要填一份參加「快速約會」的表格，除了問到年齡、身高、收入、自置或租住物業等基本資料之外。又會詢問申請人「有沒有生育打算」、「有沒有信心告別單身」同「覺得自己外表如何」等問題。

Yubi話用意是分析申請者性格，方便配對。她從答案看出Jojo和Susuca擁有很高能量、喜愛玩而且可以一心多用，正是大部份男仕都喜歡的類型。以九型人格分析，兩人屬於做人很有目標和自信的七型人格（The Socializer）。反觀Alan成為壞學生，很多問題都Hea答。

節目中，Yubi提到不少有趣個案，就如醫生跟約會對象的話題竟然是「屎尿」、A0女仔如何被「浪漫偶像劇洗腦」，以為世界有好多白馬王子等。

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