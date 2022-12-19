【升中面試】Band1官津庇理羅士女子中學   中一面試題目實錄

▲ 庇理羅士女子中學主要是有關社會關注的問題。

庇理羅士女子中學是港島區著名的官立女校，為傳統Band 1官津中學，校舍位於港島東區，校訓是「登高見博」(Climb High See Wide)。

庇理羅士女子中學的辦學宗旨是發揚校訓的精神；提升學生創造力、研習能力等共通能力，以幫助學生養成終生學習的精神；提供均衡課程，讓學生得到全面發展，養成終身學習精神；培養學生對普世價值持守和尊重，並熱心服務人群，以及建立一支具備教學熱忱及專業知識的教師隊伍。

有小六女生去年參加庇理羅士女子中學的中一自行配學位面試，她分享面試分為兩部份，分別以中文及英文作答，主要是有關社會關注的問題，以及圍繞自己的日常生活。

根據網頁資料，庇理羅士女子中學2022學年中一自行分配學位學額有43個，收生準則如下：

面試表現： 40%； 學業成績： 45%； 課外活動： 15%； 操行乙級或以上。

庇理羅士女子中學去年中一自行分配學位，考生分為20人一組，每組考生同時進入禮堂後，獲分派英文文章和中文文章各一篇，各自閱讀5分鐘後逐一進入課室參與面試。

第一部份的以中文作答有關中文文章的問題，以及一些有關生活的問題，例如人口老化有什麼問題出現? 如何解決?中文面試的時間約7分鐘。

第二部是以英文作答，回答有關英文文章的問題、自我介紹，以及一些有關生活的問題，例如有沒有看歌劇或電影? 英文作答的面試時間約7分鐘。

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庇理羅士女子中學是一間以英語為教學語言的官立女子中學，創校131年，是本地歷史最悠久的官立女校。學校多年來人才輩出，著名校友包括前公務員事務局局長俞宗怡、大律師盧敏儀，以及娛樂界名人黃夏蕙、徐濠縈、梁芷珊等。

庇理羅士女子中學創校歷史可追溯至1890年，前身為中央女子書院，1893年易名為庇理羅士女子中學。校名以曾捐獻興建校舍的前上海滙豐銀行「大班」、猶太裔慈善家庇理羅士（E.R Belilios）命名。該校校訓為「登高見博」，希望學生爬得更高、視野看得更廣。

據校網資料顯示，超過97%的學生在2022年DSE取得大學最低入學要求（4個核心科目達「3322」的成績）

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責任編輯：王明芳