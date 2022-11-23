【審計報告】安達臣道招標後改行人天橋設計及再建增天橋　工程開支多近10億元

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審計報告指出，政府在安達臣道建造行人天橋時未完成設計就招標，導致額外近10億元開支。

報告指，項目原本計劃興建3條行人天橋，為了配合公屋2015年入伙目標，於2007年9月招標，並於2008年1月批出，不過在招標前，土木工程拓展署收到不同持份者就工程計劃下行人天橋系統設計提出的意見，包括增建1條行人天橋和更改行人天橋的走線、只興建3條行人天橋是否足夠 、 需要進一步檢視行人天橋的位置和數目，以及在房屋工程計劃下行人天橋系統的設計署完成交通檢討研究後應進一步檢視是否需要興建該等行人天橋。

項目在2009年3月，房屋署的交通檢討研究完成，建議大幅改動行人天橋系統的設計，包括大幅修改行人天橋設計，以及增建新的行人天橋，運輸及房屋局接納這些大幅度的設計改動， 並要求土木工程拓展署展開詳細設計工作和建造工程。承建商向政府提出申索，最終所有工程合共花了約30億，較最初批出的20億工程合約多了10億元。

審計署建議 ，在日後推展土地平整和基礎設施工程項目時，土木工程拓展署考慮持份者的意見和相關研究 ，例如交通檢討研究的結果，在合約招標前敲定工程 ，例如行人天橋設計，以期避免於合約批出後大幅改動設計和由此引致承建商提出申索；在工程項目有迫切時限，而部分工程的細節未能敲定的情況下，慎重考慮相應的處理措施 ，包括分階段進行工程的合約安排和加入適當的合約條款，以期減低於合約批出後因設計大幅改動而衍生的風險 例如重大工程更改、合約申索與糾紛，以及合約之間的配合問題；及記錄採用有關合約安排的理據。

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責任編輯：余思嵐