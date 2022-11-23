【離婚風波】被汪小菲暗寸再婚不換床褥大S極速歸還　拆解床褥價值不菲之謎

▲ 大S被汪小菲暗寸「窩囊廢」，拆解床褥價值不菲之謎。

好聚好散從不是易事。近日內地富商汪小菲與台灣女星大S（徐熙媛）的離婚風波，隨大S要求當地法院查封汪小菲在台資產而再度發酵。汪小菲於微博上連環「開炮」攻擊，暗指大S現任丈夫具侵曄：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？」大S火速歸還，而汪小菲亦揚言「把床墊燒了」。事件令百萬床褥成社會焦點，不少網民好奇百萬床褥之謎。

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日前台灣女星大S（徐熙媛）因指內地富商汪小菲沒按時給予贍養費，而要求當地法院查封汪小菲在台資產，令汪小菲大怒，接連於微博上發文。其中一則更暗指大S現任丈夫具侵曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」

今天（23日）有指，大S已歸還床褥，汪小菲更指「把床墊給丫（我）燒了」。據汪小菲母親張蘭指，該床褥是頂級品牌，要價百萬。隨事件的發酵，意外令百萬床褥之謎赫然成社會熱話。

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據了解，「百萬床褥」是由成立於1852年的瑞典床褥及床上用品製造商Hästens製作，而且品牌更因出色的手藝而獲瑞典皇家認可為御用供應商。

而Hästens中最奢華的床褥則是與加拿大名設計師Ferris Rafauli所合作的「Grand Vivdus」。由於該床褥是用上頂級的物料製作而成，如羊毛、馬毛、金、黃銅等，以及世界上只有8位工匠有資格製作此精品。故每張Grand Vivdus都要製作600小時而上，而且製作地點保密。一張標準呎吋的Grand Vivdus重達530公斤，指能完全支撐身體，放鬆脊椎。

用料上乘且神秘的Grand Vivdus每張索價400,000美元（折合約3百萬港元），而且每年量產80張。

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責任編輯：羅嘉欣