【KO三高】胖男3條血管堵塞　吃一款食物減11磅改善「三高」

▲ 「三高」胖男3條血管堵塞，吃一款堪稱食物界「阿士匹靈」食物，減走11磅！

現代人不健康飲食容易患上「三高」，引起心血管疾病。台灣一名65歲胖男被檢查出有3條血管堵塞，術後聽醫生囑咐多吃一款食物後，健康問題得到大幅改善。

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台灣腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目中分享靠吃「黑木耳」改善三高的案例。一名65歲肥胖男子同時患有高血壓及糖尿病，並表示自己在運動時會胸悶，疑似冠狀動脈疾病。醫生將他轉至心臟科，接受心導管手術，發現有3條血管阻塞。雖已安裝支架，但為防血栓，醫院開了抗凝血藥物「阿士匹靈」。

然而，患者服藥後出現頭痛、心悸等嚴重副作用，無法再吃，醫生便推薦他可以多吃「黑木耳」等天然食物代替藥物：

可以選銀杏、紅麴、魚油或黑木耳其中一種來吃。

患者聽從醫囑，回家連吃3個月的黑木耳，之後回診時醫生發現，患者不僅血壓、血糖、血脂的「三高」問題改善，連體重也降了5公斤。

洪醫生表示，臨床上若有患者對服用抗凝血藥物有困難，就會建議可多吃銀杏、黑木耳、魚油等天然食物。其中，黑、白木耳更是高纖防便秘、降血壓的恩物：

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過重或偏瘦均有「三高」危機

據衞生署資料，每4名港人就有1人患高血壓。患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果，甚或致命，影響包括冠心病和心臟病發作、心臟衰竭、中風、視網膜血管病變、腎衰竭等。

註冊中醫師馬琦傑曾在Facebook專頁發文指出，過重、偏瘦人士均會出現「三高」問題。他建議，可多吃「紅麴」穀物粉，在五穀雜糧並加入「紅麴」，有降血脂、血壓效果：

紅麴是把一般的米蒸煮後，加入紅麴菌發酵，經乾燥處理所得的紫紅色產物。研究顯示有助降血脂、膽固醇、血壓，以及保護心血管、對抗慢性發炎、預防慢性疾病。

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責任編輯：羅嘉欣