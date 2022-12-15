全港 60 間商場參與 《齡活商場約章》 實踐「齡活」措施 創建共融環境

人口老化是全球正共同面對的問題，各地近年積極開展長者及年齡友善計劃，提升巿民的生活質素。商場是每個香港人幾乎每日都會經過和閒逛的地方，為鼓勵商場充分考慮不同年齡訪客的需要，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會齡活城市計劃」推出《齡活商場約章》，藉著公開嘉許實踐長者及年齡友善措施的商場，推動更多商場提升跨代共融設施及「齡活」配套，同時喚起大眾對長者及年齡友善概念的認知，由下而上推動香港成為「齡活」城巿。

《齡活商場約章》反應踴躍，吸引了全港各區共60間商場參與，參與商場承諾已於或將於「環境」及「措施」兩個範疇中，各實踐最少兩項「齡活商場」準則，務求為訪客提供方便和無障礙的環境，以及優質專業的貼心服務，攜手締造一個年齡友善的購物空間和消閒體驗，更多有關《齡活商場約章》及參與商場的資料，歡迎瀏覽小冊子：https://bit.ly/3F7qv1a 。

實現「齡活」措施 致力推動年齡友善文化



逛商場是香港人最愛活動之一。於商場推行「齡活」措施，譬如為員工提供有關服務特定客群的培訓、在管理文化中實踐年齡友善政策、舉辦適合不同年齡人士參與的活動等，不僅能照顧長者及各年齡層顧客的需要、鼓勵長者享受積極樂頤年之餘，更能促進跨代交流。以下將介紹參與商場於「措施」範疇所推行的實例，「環境」範疇則可瀏覽：https://bit.ly/3AX1dAn 。

「齡活商場」—「措施」範疇五大準則和實例

為員工提供支援不同客群的培訓

• 提供「多元與包容」培訓，提升員工對特定客群的了解

• 提供安全管理系統（SMS）培訓，提升應對緊急事故能力

• 舉辦嘉許計劃，評估及表揚員工的優秀表現

• 安排前線人員接受急救培訓及持有相關證書

客戶服務貼心優質

• 當眼位置設立顧客服務台並設長者優先查詢櫃檯

• 於詢問處設計不同高度的櫃檯，方便長者、小童或輪椅使用者

• 員工主動留意訪客需要，尊重及友待不同年齡訪客

• 提供輪椅、雨傘、老花鏡、放大鏡租借及量血壓等服務

• 提供應急資源，如自動心臟除顫器、急救箱

年齡友善的管理文化

• 僱用不同年齡人士，年長員工經驗傳承年輕員工

• 為年長僱員提供支援，以融入新職場

產品和服務迎合不同年齡人士需要

• 引入不同類型商戶進駐，如超級市場、中西醫診所等

• 有商戶專門提供長者產品及服務

• 提供優惠或特定購物安排予長者

促進跨代共融

• 舉辦各類型活動予不同年齡層，如市集、展銷日、跨代活動、天台園圃

• 場內提供多元及休憩空間、共融遊樂場等，促進跨代交流

• 邀請長者擔任活動導賞員及工作坊導師

《齡活商場約章》參與商場 （按字母順序排列）

關於「賽馬會齡活城市計劃」

為應對本港人口老化帶來的挑戰和機遇，香港賽馬會慈善信託基金自2015年起策劃及捐助推行「賽馬會齡活城市計劃」。計劃夥伴包括本港四間老年學研究單位︰香港中文大學賽馬會老年學研究所、香港大學秀圃老年研究中心、嶺南大學亞太老年學研究中心，以及香港理工大學活齡學院。計劃旨在於社區推廣年齡友善的風氣，建立可以持續提升長者及年齡友善程度的框架，以及加深公眾對長者及年齡友善城市的認識；並鼓勵社區參與，共同推動香港成為「齡活城市」。

詳情請瀏覽︰www.jcafc-shoppingmalls.hk

（特約）