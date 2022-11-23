【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲去年11月宣布離婚，縱然二人已展開新生活，不過大S最近指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

汪小菲因不滿因贍養費問題而被抹黑，更提到與具俊曄再婚的大S未有換家中價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞士床褥，曾稱：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」。

今日（11月23日）下午，汪小菲於微博發聲，表達自己向前妻求和，不過他後來又刪去帖文，事件耐人尋味。

【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰 大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭

汪小菲：咱們不再互相傷害了

汪小菲的態度出現大轉變，在微博寫道：「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好 ​​​」。

之後，又發文稱：「我，汪小菲，我退場了，把我的訴求和真實情況說出來就完了。」不過，他連帶把這則帖文也刪去，引起網民熱議。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

大S曾命人歸還床褥

另外，汪小菲提出「床墊給丫燒了」，其實台媒早前拍到大S已命人將床褥搬到S Hotel的停車場入口。

而該酒店公關亦證實事件，並稱「會處理掉，晚一點我們再告知」。

最新影片推介：郭柏妍專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R