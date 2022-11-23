【聖誕2022】荃灣迪士尼森系聖誕8大打卡位 必影20米公主牆+5米高聖誕樹
想度過一個夢幻聖誕節，又喜歡迪士尼公主的你，今個聖誕一定要去荃灣打卡。即日起至2023年1月2日，荃灣廣場將舉辦「Disney主題綠悠夢幻聖誕」，以木雕、綠色植物和燈光打造兩大主題「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，一共有8大打卡位，當中設有5米高巨型聖誕樹，相當浪漫。
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是次兩個戶外森系主題區域「公主叢林派對」和「動物森林茶會」，均以精巧木材和柔美綠色植物融合而成，白天日光下綠意盎然，晚上燈光下璀璨夢幻。「公主叢林派對」有20米長的打卡牆，4大公主影相位木雕剪影方式現身，包括貝兒公主「瑰」麗花園、白雪公主蘋果拱門、灰姑娘閃耀馬車及長髮公主聖誕派對。
另一邊廂的「動物森林茶會」則有Dumbo綠遊夢幻隧道、Bambi茶會派對、Marie聖誕祝福及5米高Disney巨型聖誕樹，可愛度爆燈，特別推介在5米高的巨型聖誕樹下，看盡森系聖誕的日與夜。
逾250款文具精品出售
影完相後必到期間限定店挑選聖誕禮物，由12月6日起，荃灣廣場將於L1中庭開設「Disney主題綠悠夢幻聖誕 • 期間限定店」，提供逾250款Disney文具及家品，當中包括「綠悠夢幻聖誕」主題限定精品及首度加推Disney Princess和Disney Animals的聖誕綠色植物。店內更設有「Disney Princess聖誕球拱門」和「小鹿Bambi聖誕樹」兩大打卡位，購物時記得selfie影埋相先走！
此外，荃灣廣場即日起至2023年1月2日推出「冬日賞買就買」及「期間限定賞」，顧客只要於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈商場電子贈券組合，多買多送；而於半年一度的盛事「筍得祭」（11月23日至29日）期間消費更享疊加回贈，最高單次可獲$1,900商場電子贈券。
活動詳情︰
日期：即日至2023年1月2日
時間：上午10時半至晚上10時
地點：L5 PLAY GARDEN
期間限定店詳情：
日期：2022年12月2日至2023年1月2日
時間：上午10時半至晚上10時
地點：荃灣廣場L1中庭
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責任編輯︰林綺玲