【再被追租】再有4分店被指欠租　凱施餅店經營公司被領展入稟追逾51萬

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擁有多間分店的凱施餅店，繼早前3間位於領展商場的分店被入稟追租後，再有4間位於領展商場的分店及相關店舖，被指拖欠租金，其經營公司及董事被入稟追討欠租及雜費共逾51.6萬元，兼須將舖位交吉及作出賠償。

原告領展物業有限公司；答辯人凱施食品有限公司及董事蕭偉堅。

入禀狀指，原告旗下小西灣商場、粉嶺祥華商場、藍田啟田商場及鯉魚門商場其中4個舖位，分別與首答辯人於2019年8月至2020年8月簽訂租約，其中3個舖位分別租予答辯人經營凱施餅店，另1舖位則經營「365日工坊」，月租為2.7萬至19.2萬元，次答辯人則作為擔保。

入稟狀指，答辯人分別拖欠2022年11月租金及10月份部份租金，分別涉款11.4萬、10萬、25.7萬及4.4萬元，原告曾去信要求追討不果，遂入稟高院追討所涉租金及雜費共涉逾51.6萬元，並要求答辯人將舖位交吉，須就違反租約作賠償，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，早前領展曾入稟高院，就凱施餅店位於屯門大興商場、筲箕灣興東邨及黃大仙竹園廣場的3間分店，向經營公司追討欠租及雜費等逾8萬元。

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記者：林育慧