【入稟追款】再被指違董事授信責任　鄧永鏘遺產管理人遭入稟追逾3527萬

▲ 服裝品牌「上海灘」的已故創辦人鄧永鏘爵士。（張永康攝）

服裝品牌「上海灘」已故創辦人鄧永鏘爵士，日前遭曾出任公司董事的遺產管理人入稟追討逾1.1億後，再遭另1間曾出任董事之公司入稟高等法院，指鄧涉違反董事授信責任等，將所屬公司款項共逾3,527萬元現金及資產轉帳至其個人帳戶，要求法庭頒令遺產管理人以信託形式持有款項，以及要求交代帳目，並須歸還款項。

原告CIPRIANI ORIENTAL LIMITED；答辯人GORDON DAVID MICHAEL GEORGE OLDHAM，為鄧永鏘遺產管理人。

入稟狀指，鄧於2017年8月29日去世前，為原告董事，原告指鄧在任董事期間，涉違反授信責任及信託，指鄧於2005至2017年期間，涉從原告銀行帳戶將82.5萬美元(折約644.3萬港元)及1,815.1萬港元轉帳予鄧個人或由其控制之公司帳戶。

入稟狀又指， 鄧將屬於原告的英國畫作出售後，換取了另1幅價值1萬歐羅(折約8.06萬港元)的英國畫作。原告另指其5件藝術品不翼而飛，鄧於2007至2013年間向原告開出發票，並從原告帳戶轉帳1,060萬港元至其個人帳戶。

原告要求法庭頒令，聲明以上款項及資產均屬原告，而答辯人以信託形式持有，須交代帳目，並向原告交還資產或作出賠償，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧