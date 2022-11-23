【天氣預報】強烈季候風殺到下周三晚氣溫始跌　下周五料跌至14度

▲ 一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸。(資料圖片)

天文台今日（23日）表示，高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨，本港南面雨區較強，而且有雷暴，今日氣溫22至24度。展望下周有強烈東北季候風影響華南，屆時氣溫顯著下降。

天文台預測本港地區下午及今晚多雲，有幾陣雨。吹和緩至清勁東至東北風，今晚離岸間中吹強風。展望一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸。而現時影響該區的高空擾動會在隨後兩三日遠離，雨勢逐漸減弱。下周初廣東沿岸風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖。預料受強烈東北季候風影響，下周中後期華南氣溫顯著下降。

根據9天天氣預報，明天及周五多雲，間中有雨。周六始見陽光後，周日則大致多雲，有一兩陣雨，晚上有一兩陣薄霧。下周一至三部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。氣溫方面，下周三晚上6時後氣溫顯著下降至18度，新界跌至15度。下周四12月1日市區早上約15至16度，下午日間維持20度。而下周五（12月2日）早上相當清涼，介乎14至18度。

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責任編輯：余思嵐