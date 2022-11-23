【離婚風波】大S列出6點回應汪小菲母子　徐熙媛強調與小S沒吸毒自己「冇派帽」

▲ 大S發文澄清不實傳言。

台灣女星徐熙媛（大S）近日與前夫汪小菲的是非風波不斷，大S最近指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

大S的前奶奶張蘭於微博發帖文回應大S的指控，並表示擔心愛兒汪小菲單獨赴台會有去無返，又於直播賣貨期間曾指出大S靠電話跟舊愛具俊曄重逢是給汪小菲戴綠帽的行為。

隨後張蘭再爆料痛批大小S都吸毒：「別在那裝了，天天吸毒，我有證人對吧，我也可以讓法庭拉著她們去驗血，咱們幹到那一天就完了，妳們全家就毀了知道嗎？」令事件發酵得愈來愈勁。

【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 小菲：咱們不再互相傷害了

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對於這些不實的傳言，大S即在社交網列出6點澄清以正視聽，並強調與妹妹小S絕無吸毒:

1.我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

大S指出小菲提出的支出表並不是其寫的，並指欠款五百萬元是他要給孩子的存款：

2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

大S指小菲相當重視孩子的撫養權，原本提出讓他擁有撫養權，自己有探視權，但對方當場拒絕，並指自己從來沒有阻止他們陪伴孩子：

3.在討論協議書時，小菲相當重視孩子的撫養權，我知道他愛孩子，所以提出讓他擁有撫養權，我有探視權，但他當場拒絕，說他需要三年時間⋯於事達成協議孩子先讓我照顧。我非常希望小菲和其母多來看孩子，儘量讓寶貝們健康成長，越多人愛他們越好。不可能阻止爸爸爺爺奶奶來陪伴孩子。但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見孩子，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。

最後她指與小菲的十年婚姻沒有經營好是其主動退出，毫無怨念，並希望他過得好，又指經營這十年婚姻很難，根本沒有力氣及懶得出軌。

之後大S明言一人做事一人當，勿殃及無辜，更祝福小菲的舖頭生意興隆，寫道：

4.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！ 5.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。 6.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。 祝福麻六記生意興隆！

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