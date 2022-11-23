【非法集結】 涉中大校園遊行認非法集結　20歲男生被判教導所

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2020年中文大學舉行網上畢業禮時，逾百名示威者在中大校園遊行，有人高舉「光時」旗幟和高叫示威口號。20歲職訓局學生涉拉起橫額參與遊行和呼叫口號，早前承認1項非法集結罪，案件今（23日）於區域法院判刑。法官指被告角色鮮明，在另涉2宗反修例案件後仍干犯本案，漠視綱紀，判被告入教導所。

被告唐綽謙（20歲，職訓局學生）早前承認1項非法集結罪。唐與同案被告及沈嘉瀚（17 歲，職訓局學生）原被控1項串謀發表煽動文字罪，後被改控非法集結罪。控罪指，2人於2020年11月19日在中文大學與其他身份不詳的人參與非法集結。沈擬認罪，押後至2023年4月3日進行答辯。

辯方求情指，現因另案在更生中心服刑的被告行為有改善，懲教方面認為被告適合在更生中心服刑，望法庭判處更生中心。

法官王詩麗判刑時指，中大是反修例運動其中一個示威地點，案發時有人拉橫額，高叫煽動口號，又堵塞車路，漠視保安呼籲和追罵保安，當時場面混亂，可能有人乘機襲擊保安。示威者中有人戴上V煞面具，令人難以辨認，或令行動升級，辯方指沒有暴力場面的說法是輕描淡寫。

法官又指，遊行歷時逾1小時，隊伍行經多個校園地點，非法集結的規模不小。而不是中大學生的被告在遊行開始前已在場等候，反映他有計劃參與，亦有備而來地身穿黑衣和戴上口罩。在遊行時，被告身處前排手持橫額叫喊口號，後來又與他人高唱《願榮光》歌曲，角色鮮明，積極參與非法集結。

法官明言案情嚴重，只會判處拘留式刑罰，但考慮到被告的背景後，願給予最後1次機會不判監。惟法官斥被告在干犯屯門非法集結案後，再涉1宗理大暴動案，並在該案的候查保釋時犯下本案，批評被告漠視綱紀，再三犯案，屬加刑因素。

法官考慮案情和犯案背景等因素後，認為辯方希望判處的更生中心不足以反映罪責和社會對屢犯不改者的厭惡，最終判被告入教導所，法官指判刑具阻嚇性之餘，亦符合社會整體利益，寄語教育程度低和沒有工作經驗的被告，在羈留期間學習手藝，日後貢獻社會。

案情指，案發當日早上約有100名黑衣人在中大「民女」位置遊行至百萬大道，隊頭有人拉起「香港唯一出路」直幡，又高叫「釋放十二毋忘義士」等口號。被告手持印有「12港人」名字的紙張，及與其他人一同手持横額在隊伍前方遊行。到達百萬大道後，被告與其他示威者高唱《願榮光歸香港》，示威者最終於下午2時散去。

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記者：陳曉欣