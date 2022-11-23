【安心出行】涉醜化安心出行被控煽動罪　42歲速遞員還押12月中再訊

▲ 42歲速遞員涉於2021年起在社交平台發佈煽動言論。（資料圖片）

42歲速遞員涉於2021年起在社交平台發佈煽動言論，包括形容「安心出行」為「黑心出行」，以及涉轉載欖球賽播錯國歌片段等，被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案押後至12月16日再訊，以待警方作進一步檢查。被告申保釋申請被拒，押後至12月1日作保釋覆核。

被告王俊傑（42歲）報稱速遞員，被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。

控罪指，被告於2021年1月30日至2022年11月21日期間，在Facebook、Instagram 和 Twitter 發布、提供及或持續提供陳述、相片、片段及／或圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及／或香港政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及／或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告暫毋須答辯，控方於庭上申請押後案件，以待警方進一步調查，包括調查被告除了涉案帳戶外，有否管理其他社交平台。裁判官將案件押後至12月16日再訊，另拒絕被告保釋申請，被告保留8天保釋覆核權利，將於12月1日作保釋覆核。

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記者：梁錦麟