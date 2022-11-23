【審計報告】申請30萬元資助待16個月獲批　倡創科署及時地處理申請進行技術評審

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港府於2016年推出「科技券」，支援本地企業及機構使用科技服務和方案，提高生產力或將業務流程升級轉型。審計報告指出，截至2021年12月31日， 在該12922宗申請中，有9 076宗已獲科技券計劃委員會評審，7075 宗申請已獲批准。核准資助總額為10.995 億元，其中2.522億元已在項目完成和最終報告獲批准後發放予申請者。

報告指，創科署在2017年12月31日至2021年12月31日期間，未完成的申請宗數大幅增加，由2017年12月31日的422宗，增加至2021年12月31日的3846宗。審計署審查截至 2021年12月31日的全部3846宗未完成申請， 留意到該等申請平均於4.7個月前接獲。

另外，報告指該7 075宗獲批准的申請，當中大部分申請由接獲申請至完成審查和評審所相隔的時間頗長，有1987宗獲批准申請所涉的時間超過1年；及獲批准申請的平均相隔時間，由2017年的3.4個月增加至2021年的11.9個月。2019年後升幅更大。平均相隔時間增加43%，由2019年的4.7個月，增加至2020年的6.7個月，2021年進一步增加78%至 11.9個月。

其中有申請者2020年5月提交30萬元資助申請，至7月獲初步答覆仍在審批，11月接獲秘書處要求其澄清文件通知，申請者12月已提交澄清，惟於2021年5月才再收到消息說已開始技術評估，最終8月才獲推薦，並於9月及10月分別獲委員會及創新科技署署長批准，即前後相隔16個月。

審計署認為，創新科技署署長應加快計劃審查及評審情序，遵照《科技券計劃手冊》中，在接獲申請當年起計一個月要求申請者澄清，並更及時地進行技術評審等。

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責任編輯：余思嵐