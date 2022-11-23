【6.4事件】涉銅鑼灣街頭拒出示身分證　司機及運輸工認阻礙候判

▲ 涉銅鑼灣街頭拒出示身分證，司機及運輸工認阻礙候判。(資料圖片)

25歲貨車司機及19歲運輸工人涉於6.4事件33周年當天，在銅鑼灣記利佐治街工作時，拒絕按警員要求出示身份證，其間情緒激動引起大批人群聚集，兩人其後被捕，今（23日）於東區裁判法院各承認1項阻礙公職人員罪。裁判官指，在當時現場環境下引起人群聚集，會使在場警員面對更多不必要的風險。裁判官將案押後12月7日，先替被告索取感化及社會服務令報告，2人准保釋候判。

被告羅帝欣（25歲，貨車司機）及鄧軒皓（19歲，運輸工人），分別承認1項阻礙公職人員罪。控罪指，兩名被告於2022年6月4日，在香港銅鑼灣記利佐治街「H&M」 外阻礙依法執行公務的公職人員，即警員陳美耀及邱偉航。

代表律師求情時指，本案未有涉及暴力成份，2名被告均一時衝動下，才未有聽取警員指示。

裁判官指，在當時現場環境下引起人群聚集，會使在場警員面對更多不必要的風險，一旦人多聚集，秩序將變得混亂，在場人士或會因而受傷。裁判官將案押後12月7日，先替被告索取感化及社會服務令報告，2人准保釋候判。

案情指，在2022年6月4日晚上8時許，2名警員正在銅鑼灣進行人群管理，看到1輛輕型貨車非法停泊在記利佐治街外。當時兩名被告為物流公司職員，站於涉案貨車尾板準備卸貨，2名警員走近2名被告，要求他們下車並出示身份證。

2名警員隨後就2名被告未能出示身份證而三度作出口頭警告，但2名被告未有理會，情緒激動及憤怒，並在現場鬧事，令大批在場人群聚集。2名警員遂走上尾板，帶走2名被告，警誡下2人保持緘默。

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記者：梁錦麟