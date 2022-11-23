  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前廳交流會】林定國：確保涉案人有公平審訊　林健鋒促全盤審視過時法律

政治 16:23 2022/11/23

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

林定國帶隊出席前廳交流會。（陳國峰攝）

第四次立法會前廳交流會今早（23日）舉行，由律政司司長林定國帶隊，與議員討論法治教育普及化、大灣區法律服務融合發展、法律爭議及解決服務推廣、法律科技，和兒童及勞工保障等議題。林定國會後表示，與議員討論了有關司法程序問題，強調律政司角色是確保法律程序獲得及時處理，最關鍵是讓任何涉案人士都得到公平審訊。

被問到有關七欖播錯國歌事件，是否違反《港區國安法》 或涉及人為錯誤；以及律政司要求外聘大律師履行外聘檢控工作時，須簽署承諾維護《港區國安法》，以確保無「利益衝突」，林定國均表示沒有補充，稱相關調查工作進行當中，他沒有掌握進一步資料，沒有事情可對外分享。

另外，身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒則向林定國反映，香港回歸25年，部分法律或者已過時，或與本港實際情況有差別，建議律政司司長全盤檢視香港法律是否應作更改。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【播錯國歌】七欖南韓站播錯國歌　港欖總：錯誤不可接受
11:34 2022/11/14
【播錯國歌】七欖南韓站播錯國歌　港欖總：錯誤不可接受
【播錯國歌】王敏超：亞洲七欖錯播國歌事件嚴重　或涉及團體須深入調查
11:29 2022/11/15
【播錯國歌】王敏超：亞洲七欖錯播國歌事件嚴重　或涉及團體須深入調查
【七欖風波】七欖港隊被指使用「錯版區旗」　欖總：區旗由球迷提供　相信沒有惡意或不妥企圖
15:55 2022/11/17
【七欖風波】七欖港隊被指使用「錯版區旗」　欖總：區旗由球迷提供　相信沒有惡意或不妥企圖

你可能感興趣

【播錯國歌】七欖南韓站播錯國歌　港欖總：錯誤不可接受
11:34 2022/11/14
【播錯國歌】七欖南韓站播錯國歌　港欖總：錯誤不可接受
【播錯國歌】王敏超：亞洲七欖錯播國歌事件嚴重　或涉及團體須深入調查
11:29 2022/11/15
【播錯國歌】王敏超：亞洲七欖錯播國歌事件嚴重　或涉及團體須深入調查
【七欖風波】七欖港隊被指使用「錯版區旗」　欖總：區旗由球迷提供　相信沒有惡意或不妥企圖
15:55 2022/11/17
【七欖風波】七欖港隊被指使用「錯版區旗」　欖總：區旗由球迷提供　相信沒有惡意或不妥企圖
政治 林定國 律政司 林健鋒 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
16:58 2022/11/22
【致命病毒】世紀病毒致命率50%無預防疫苗　世衞緊急呼籲各國準備應對
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
今日 13:06
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭
11:42 2022/11/22
【離婚風波】汪小菲停止付贍養費引罵戰　大S發聲明盼為孩子利益停止紛爭