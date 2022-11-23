【前廳交流會】林定國：確保涉案人有公平審訊　林健鋒促全盤審視過時法律

▲ 林定國帶隊出席前廳交流會。（陳國峰攝）

第四次立法會前廳交流會今早（23日）舉行，由律政司司長林定國帶隊，與議員討論法治教育普及化、大灣區法律服務融合發展、法律爭議及解決服務推廣、法律科技，和兒童及勞工保障等議題。林定國會後表示，與議員討論了有關司法程序問題，強調律政司角色是確保法律程序獲得及時處理，最關鍵是讓任何涉案人士都得到公平審訊。

被問到有關七欖播錯國歌事件，是否違反《港區國安法》 或涉及人為錯誤；以及律政司要求外聘大律師履行外聘檢控工作時，須簽署承諾維護《港區國安法》，以確保無「利益衝突」，林定國均表示沒有補充，稱相關調查工作進行當中，他沒有掌握進一步資料，沒有事情可對外分享。

另外，身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒則向林定國反映，香港回歸25年，部分法律或者已過時，或與本港實際情況有差別，建議律政司司長全盤檢視香港法律是否應作更改。

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記者：趙居逸