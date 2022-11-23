【更新工程】海防博物館明日重開公眾免費入場    新標誌冀公眾從「槍眼」觀摩世界

▲ 香港海防博物館重開新聞界預展及開幕典禮。(陳國峰攝)

受超級颱風「山竹」破壞的香港海防博物館完成更新工程，時隔4年將於明日重開，予公眾免費入場參觀。更新後的博物館設2個常設展覽「香港海防故事」及「鯉魚門炮台」以「主題式」演繹方式，展出逾730件展品、近540張圖片，同時加入多媒體及互動裝置，訴說香港海防故事。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港歷史博物館總館長伍志和指，更新後的海防博物館營建新的品牌形象，包括採用糅合軍事建築特色元素的新標誌，又因獨特地緣關係，博物館強調糅合自然與人文歷史景觀，屬本港獨一無二。

前身為鯉魚門炮台的海防博物館，是本地唯一以軍事為主題的博物館。博物館於2018年9月中因受「山竹」破壞，覆蓋博物館展覧廳的白色巨型帳篷受到嚴重破損，而即時關閉，以展開修繕及更新工程。

工程歷時4年，博物館將於明日起重新開放，予公眾免費入場參觀。博物館主要分為接待大樓、常設展覽及史蹟徑3部分，更新後加強展示抗日戰爭歷史包括日本侵華、香港保衞戰、東江縱隊港九獨立大隊奮勇抗日等內容；多角度呈現香港軍事歷史，以及軍事對香港社會各層面的影響，拉近公眾與軍事歷史的距離；同時增進公眾對現代戰爭禍害的了解，以及和平的重要性。

2個常設展覽「香港海防故事」及「鯉魚門炮台」有別以往按時序展覽，更新後展覽以「主題式」演繹方式，展廳數目增至12個，分為6大主題「源、防、戰、軍、繫、蹟」，展出逾730件展品、近540張圖片，以及逾55個多媒體及互動裝置，當中包括全新「香港保衛戰」沉浸式影片，場館內燈光會隨着不同情景轉色，增加觀眾體驗。

香港歷史博物館總館長伍志和指，更新後的海防博物館營建新的品牌形象，希望突顯海防博物館與山、與海、與軍事的獨特地緣關係，同時是本港獨一無二糅合自然與人文歷史景觀的博物館。另外，海防博物館的新標誌融入軍事建築特色，利用「硬淨」的幾何圖案設計，中間留有一個長方形的空洞，代表機槍堡的「槍眼」，希望市民與當年軍人一樣從「槍眼」中觀摩世界。

此外，「鯉魚門軍事要塞史蹟徑」由16個史蹟點增設至24個，包括建在岸邊岩洞内的魚雷發射站、屹立山嶺上的鯉魚門堡壘、多座炮台及溝堡等。館方整合不同題材，設計出5條主題路綫，包括適合軍事迷的「軍事、建築及防禦設施」路綫；適合自然探索及觀光愛好者的「文化遺產與自然景緻」路綫；若不知如何選擇，可以跟隨「館長精選」路綫，短時間內了解鯉魚門要塞的故事。

香港歷史博物館館長（藏品及海防博物館）何惠儀表示，維修天幕工程花費1,800萬，由於天幕突然被吹毁，打亂了原本計劃的更新工程，而且天幕工程複雜，再加上疫情影響下，都有令到整體更新工作有所延誤。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠