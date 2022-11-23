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【好物速報】Häagen-Dazs™的圓碌碌迪士尼人物造型雪糕杯  萌爆設計玩味十足

休閒消費 16:11 2022/11/23

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

Häagen-Dazs™迪士尼系列又有新產品，繼派對冰袋套裝、雪糕火鍋、雪糕蛋糕後，推出迪士尼人物造型雪糕杯，以米奇、米妮及唐老鴨為主角，三位經典卡通人物化身成圓碌碌雪糕杯，陪伴粉絲歡度冬日派對。

Häagen-Dazs™ 迪士尼人物造型雪糕杯採用米奇、米妮及唐老鴨的經典造型作為設計藍本，其中，米奇以深入民心的大耳朵與經典紅褲子登場、米妮亦以藍色波點裙配上別緻蝴蝶結頭飾示人、還有一身水手裝束的唐老鴨，簡約造型激萌超可愛！打開每款人物造型雪糕杯，即可享用Häagen-Dazs™雪糕，享用雪糕後，人物造型雪糕杯可變成潮玩擺件，粉飾家居或辦公室。

最新影片推介:

同時，Häagen-Dazs™ 專門店推出限定的迪士尼節日福袋，福袋內包括三款獨特設計的迪士尼人物造型雪糕杯，雪糕杯以米奇、米妮及唐老鴨的造型為藍本，額外配上Häagen-Dazs™ 冰袋及標準家庭裝雪糕兩盒（可於Häagen-Dazs™ 專門店換領時自選2款雪糕口味），一套售價339元。另外，隨福袋更附送價值120元贈券。

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另外，為將「The Party of Parties」的歡樂派對氣氛推至高峰，今年Häagen-Dazs™ 特設「派對奇妙賞大抽獎」，請密切留意Häagen-Dazs™社交平台公佈。

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責任編緝：陳珈希

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