【非常醫生】陳肖龍醫生見盡整形外科奇難雜症　有妻子吼丈夫出差預約緊急隆胸

整形外科是一門特別的專科，它屬多面手，燒傷、斷指、面癱，以至隆胸、抽脂皆是範疇，更多是奇難雜症。盡管處理的病人大多無即時性命危險，但他們外在內在的傷疤可以深不可測，纏擾多年。「為病人『執返靚』重拾自信前，同理心與傾聽十分重要。」整形外科專科醫生陳肖龍如是說。

入讀香港大學醫學院時，陳肖龍早已目標清晰當外科醫生。讀醫學第三年開始臨床實習，那年的暑假他嘗試接觸肝、腸科外，也跟隨了頭頸科整形外科實習，更堅定志向這科發展。

整形外科與外科同樣做手術為主，但前者更無一特定答案。「外科手術切除方法大同小異，整形外科不同之處，以乳癌患者重建乳房為例，有眾多方法，可以用假體，可以用肚腩皮瓣、可以用背脊皮瓣；乳頭重建也有幾個局部皮瓣的處理法。特別在於，手術有很多個人化、哲學性及外科技術成分在內，就算同一個病，也有不同的醫法，於我而言，趣味盎然。」

深感整形外科在香港有極大發展空間，他醫學院畢業後到了瑪麗醫院訓練，因對科研有濃厚興趣，在香港大學當臨床助理教授，科研及教學並駕齊驅。

▲ 陳肖龍說：「醫生有責任去了解整形醫美新科技、新技術，助病人篩選。」（周美好攝）

設診所造福面癱病人

當年陳肖龍引入香港未有的面癱手術，他特意遠赴美國、日本學習這方面技術。本港多年來的面癱病人無論哪個原因如腮腺癌、貝爾氏麻痺等導致，因為病症不會致命，而且重建也複雜，加上患病數字不多，更少人關注和投放資源。

他在瑪麗醫院設立了面神經科診所，專門接收不同程度的面癱、面部神經綫有關的病人，範疇十分廣泛，對他是大挑戰。「有面癱病人因眼睛長期合不上，眼易損及乾；也有面部肌肉無力，飲食時有困難、流口水、言語不清、常咬破嘴唇……這些無人知無人理的徵狀，卻對病人造成極大困擾。」

陳肖龍從美國引入了「彈弓眼」，助患者合上眼睛；肌肉轉移的方法拉實肌肉，由半邊面癱瘓，慢慢做到微笑的動作。「這些都是新引入手術，委實多謝病人們的信任。一手一腳建立這診所，算是一點貢獻。」

受韋霖教授啟發 遇事不怕難

人生路上總會遇上啟蒙者，因為他熱愛外科，讀醫時特別留意外科教授，其中對他影響至深是韋霖教授。韋教授是耳鼻喉科頭頸外科翹楚，瑪麗醫院的整形外科及頭頸外科兩部門合作無間。「我的學生時代仍有幸看到韋霖教授的風采，他很有個人魅力，他聞名遐邇自創的揭面手術，對治療鼻咽癌有莫大貢獻。」

想像病人的頭顱是一個氣球，中央長了鼻咽癌，要拿出來又不會傷及旁邊的動脈和神經綫？過程中可遇上不同難關：手術時上顎穿了洞、切不清癌腫瘤、病人大流血等，韋教授當時更訂製了專門的儀器幫助施行手術。「他啟發了我要想方法解決問題，不但開創揭面手術先河，更進行大量研究證明此方法有效。一個醫生，醫幾多個病人有限數，但開創了一個好方法，受惠的病人會幾何級上。」

▲ 陳肖龍與台灣名醫魏福全教授於會議合照，當年教授曾為菲律賓人質事件的傷者易小玲治療。（被訪者提供）

整形外科基本上無一個範疇，陳肖龍指籠統可分兩部分：一是重建；二是醫學美容，兩者分野存在重疊的灰色地帶。「我做很多面骨裂重建、燒傷修復、複雜傷口修復，另外也有抽脂隆胸手術。但一個媽媽因哺乳胸部變形，或生育後腹直肌分離，以上需要的修復屬重建抑或醫美，難一概而論。」

醫生也要與時並進

一頭栽進整形外科，他愈做愈覺它的趣味及獨特性，當中不乏需要判斷的時候。「舉例一個18歲的女生由媽媽帶來指想割雙眼皮，作為醫生就要想，是女兒本身想割，抑或是媽媽的意願？也有相反情況，女兒想割而媽媽反對，但18歲已屆成年，但遇上家人反對時，又如何決定？也有更複雜一點，17歲的女生說要割雙眼皮，若她是跌倒要處理傷口，父母順理成章會簽字答允，但說到做這類醫美，意見分歧就常出現。」另外，變性手術、男士隆胸等，整形外科醫生在道德性和論理上，都有很多類似的判斷。

醫學日新月異，尤其整形外科嶄新技術、新儀器不斷推陳，愛好接觸新事物的陳肖龍正合何尺，他閒餘會學習3D打印、砌機械人、懂寫簡單編程。「今時今日醫生都要與時並進，以開放態度了解技術在醫學上的發展，如果步伐仍停留在十多二十年前，對病人也是不公平。」

▲ 他公餘時間的興趣主要做健身及重力訓練。（被訪者提供）

靚有定義

無論傷口整形和醫美，整形外科醫生都會力臻完善，他透露整形外科有既定的美麗準則，如一雙美眉，是眉頭於中間鼻翼及眼睛連上去的綫中央，眼角尾連出去在眼眉的外側中止，女士的眉要在眉骨高一些，男士則要較低。至於一個靚胸，下胸的脂肪要比上胸飽滿些，躺下時會稍向外伸展，乳頭位置要適中，乳房不只是講求大。這些「知識」無人會問，整形外科醫生甚至比女士們更清楚。

「大部分女士可能只看過自己，或其他幾個人的胸部，去隆胸時有心目中的理想胸形，但不知道是否適合自己。有時我要幫病人尋找合己又漂亮的整形醫美方案，當中涉及大量的諮詢及溝通；有時甚至聊了一段長時間，覺得當事人根本不宜整形。」他說如不大喜歡與人傾談，未必適合做整形外科。抱持耐性和開放的心也很重要，不能太批判性。

常聽女人心事

他遇過有女士急要一星期內隆胸，以為她是意外受傷或重病，原來是婚前曾隆過一次胸，丈夫並不知情，因近日植入物有點變硬，趁着丈夫兩星期出差期間，急忙要完成換植入物手術。

也有女士因丈夫有外遇釀離婚，赫然發覺自己「自暴自棄」多年，要重整外貌，於是打算隆胸，這種情況陳肖龍要她慎重想清楚。

「我太太是婦產科醫生，我們常說要出一本書，聽回來女人的秘密，多到足以可以出幾本書。」

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行醫15年中，留在陳肖龍腦海中的難忘個案多的是，其中一位年輕乳癌病人，她切除了一邊乳房，惟在公立醫院等候乳房二次重建卻苦等了數年，終於等到了，為她操刀正是陳醫生。

重建手術順利完成，病人開心得流下眼淚。「作為一個年輕女子，失去一邊乳房，情緒低落可想而知，度過多年終可做重建手術，對她意義很大。」這事一直提醒他，醫生所做的，對病人的人生有着深遠影響。

醫生愛運動 減壓兼保持體能

一雙手就是整形外科醫生的重要工具，陳肖龍早年愛打泰拳，熱愛到一個地步想過去打比賽，但萬一頭、眼或手受傷，都會影響工作和做手術，於是打消念頭。

現在他主要做健身和體重訓練，他很注重做運動，減壓且讓腦袋放空。「有時需長時間站着做手術，運動能讓我保持體能應付工作。運動也是一個意志力的訓練，不會遇到少少困難就放棄、手足無措。做手術時要保持心境平靜，集中精神，遇着難以估計的突發情況，其他人亂你都要保持鎮靜，控制大局。醫生一上到手術枱，基本上全部人都睇你頭。」

記者：周美好