【育兒方法】港女陪男童打機自嘆英文差　揭爸爸一招令6歲仔講流利英語

▲ 呢招真係幾好用！

現在的小朋友兩文三語是基本，不過香港始終用廣東話做主導，用英文溝通機會比較少，有家長會給小朋友上英文補習班，不過有一名港爸就用一個方法令6歲仔仔能操流利英語，而這個方法相當好用，更是寓娛樂於學習。

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一名港女在香港討論區發貼，以「小朋友玩都要用英文玩…」為題，指自己近日多了時間與親戚的小朋友相處，才發現在的小朋友真是多才多藝，她陪親友的6歲仔仔打機，小朋友跟她說：

爸爸話玩嘅話就要用英文溝通，如果唔係就冇得玩。

除此之外，男童還可以用英文解釋角色原本是甚麼樣的生物，令樓主意想不到原來這就是「寓學習於娛樂」，連玩都是用英文玩，樓主表示「唔怪得而家啲小朋友好多都至少識兩文三語啦」。

而網友就留言覺得樓主大驚小怪，「正常啦！我女玩roblox同人傾偈都係用英文，你打中文唔知你講咩要靠估，淨係識講唔係好識睇，因為佢中文唔太掂，今年我都幫佢轉番讀啲本地學校搞番好啲中文。」、「我哋小時候，都係打得機多，所以識日文」、「呢個方法用咗10幾年啦！打機同玩遊戲都係強制英文，否則冇得玩，結果就係英文勁過中文。」

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責任編輯︰王明芳